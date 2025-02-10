В Центральном ботаническом саду Минска завершился сезон работы лимонария

Целых три месяца оранжерея радовала гостей экзотическими для Беларуси растениями, создавая атмосферу жарких тропиков в холодной столице. Посмотреть есть на что – 60 сортов лимонов, а также помело, фейхоа и бананы. Некоторые из растений, представленных в оранжерее, выведены Академией наук. Закрытие лимонария необходимо, чтобы поддерживать цитрусовые культуры в надлежащем состоянии. Растения подвергнутся обрезке, подкормке, будет заменена почва. Сезон посещений возобновится осенью.

Елизавета Демидова: В первый раз я пришла сюда с мамой. Мне очень сильно понравилась папайя. Сотрудники ботанического сада ответили на все мои вопросы. Еще мне понравился лимон, который весит один килограмм.

Маргарита Стома, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Оранжерея привлекает людей всех возрастов, потому что дети здесь видят необычные плоды и деревья. А взрослые, даже если они путешествуют по всему миру, приходят в нашу оранжерею и говорят, что здесь все необычно, ярко, просто увидеть это на улице нельзя. Люди, у которых проблемы со здоровьем, отмечают, что здесь даже легче дышать. И это такой положительный момент.

Несмотря на закрытие лимонария, череда занимательных выставок в Ботаническом саду только начинается. Например, с четверга и до конца недели в экспозиционной оранжерее пройдет показ орхидей.