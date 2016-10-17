Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 17 октября: Неделя матери

Новости Беларуси. Ток-шоу «Что происходит» посвящено Неделе матери, которая с 10 по 16 октября проходила в Беларуси. Она традиционно была посвящена укреплению и поддержанию традиций бережного отношения к женщине, укреплению семейных ценностей, повышению статуса полноценной здоровой семьи, ответственного родительства.

Гости в студии:

Инесса Белуш, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Людмила Кубракова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Фрунзенской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»

Наталья Поспелова, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь

Светлана Белаш, консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Лариса Грибалёва, певица, многодетная мать

Кирилл Будкевич, директор семейного центра