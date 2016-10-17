Логистический центр по обработке международных почтовых отправлений заработал в Национальном аэропорту Минск

Новости Беларуси. Почта долетит быстрее, а контрабанда точно не дойдет до адресата. На территории Национального аэропорта Минск заработал Логистический центр по обработке международных почтовых отправлений. Открытие терминала позволит не только сократить срок доставки посылок в несколько раз, но и эффективнее выделять опасные экземпляры. Так, каждый почтовый пакет будет проходить сканирование, ручной досмотр и рентген, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Михалькевич, начальник таможни «Минск-2»:

0,1%, к сожалению, категория посылок, с которыми таможенной службе приходится сталкиваться – это и наркотики, и оружие, и взрывчатые вещества, и мошеннические документы. Буквально на днях мы задержали электронное устройство банковские карты, которые предназначены для мошеннических действий в сфере банковских технологий.

Сотрудники таможни работают в тандеме с почтовой службой. Все операции автоматизированы. По расчетам экспертов, процесс оформления и контроля отправлений должен ускориться в шесть раз.

Логистический центр принимает и обрабатывает международную почту 24 часа. За сутки здесь способны выпускать до 100 тысяч почтовых отправлений.

Ранее подобный терминал работал только в Минске в отделении на улице Вокзальной. Сейчас все необходимые операции будут проводить на одном уровне, как это принято в крупных мировых логистических центрах.

Елена Скрипчик, первый заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:

Для потребителя это минимальные сроки доставки с момента поступления в страну международного почтового отправления. В начале года сроки были 3-4 дня. Сегодня мы вышли на такой показатель с учетом автоматизации и ввода нового центра: 1-2 дня на обработку и выпуск в свободное обращение. И в течение 1-2 дня еще доставка до потребителя.