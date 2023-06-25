«В будущем году окажется лучше». Посмотрите, как прошёл республиканский выпускной в новом формате!
Новости Беларуси. Ценить и беречь свою страну молодых людей призвал наш Президент, выступая на республиканском выпускном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впереди у молодых специалистов новый жизненный этап, наполненный разными событиями. Врачи, журналисты, инженеры, учителя получили хорошую университетскую базу, что им, безусловно, пригодится на первом рабочем месте. А кроме знаний для профессиональной реализации хорошо бы подключить и личные качества. Но это уже другая история. А пока давайте посмотрим, как прошел красивый и яркий праздник, который, мы уверены, запомнится и задаст тон для и для профессионального старта.
Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите свое и никому не отдавайте! Подробнее.
Сто процентов вклад в экономику будет с нашей стороны.
Если вы не обратили внимание, мы в разной форме. Не виделись четыре года. Потрясающие эмоции.
– В третьем классе просто потушил пожар. И с тех пор мечтал, и мечта осуществилась.
– Единственный в семье, кто пошел в МЧС. И за мной идет моя сестра, которая тоже будет поступать в кадетское училище, в котором я учился.
– А я шел по стопам своего дедушки. Мечта с детства.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко там будет точно!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы молодцы, у вас все впереди! Оставайтесь навсегда на волне стремления к успеху. Вообще-то, вы своим праздником взбаламутили всю страну. Мы его проводим в новом формате. Вы нас очень не судите, если первый блин окажется комом. Конечно, в будущем году окажется лучше.
Буду стараться привносить вклад, воспитывая и преподавая китайский язык новому поколению.
– Будем амбициозными в своей профессии!
– Спасать жизни людей!
– Мне кажется, первое, что мы сделаем, это обеспечим уборку зерновых в полном объеме, когда выйдем на работу. Думаю, это у нас получится прекрасно.