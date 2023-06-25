«В будущем году окажется лучше». Посмотрите, как прошёл республиканский выпускной в новом формате!

Новости Беларуси. Ценить и беречь свою страну молодых людей призвал наш Президент, выступая на республиканском выпускном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впереди у молодых специалистов новый жизненный этап, наполненный разными событиями. Врачи, журналисты, инженеры, учителя получили хорошую университетскую базу, что им, безусловно, пригодится на первом рабочем месте. А кроме знаний для профессиональной реализации хорошо бы подключить и личные качества. Но это уже другая история. А пока давайте посмотрим, как прошел красивый и яркий праздник, который, мы уверены, запомнится и задаст тон для и для профессионального старта. Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите свое и никому не отдавайте! Подробнее.

Сто процентов вклад в экономику будет с нашей стороны.

Если вы не обратили внимание, мы в разной форме. Не виделись четыре года. Потрясающие эмоции.

– В третьем классе просто потушил пожар. И с тех пор мечтал, и мечта осуществилась.

– Единственный в семье, кто пошел в МЧС. И за мной идет моя сестра, которая тоже будет поступать в кадетское училище, в котором я учился.

– А я шел по стопам своего дедушки. Мечта с детства.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко там будет точно!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы, у вас все впереди! Оставайтесь навсегда на волне стремления к успеху. Вообще-то, вы своим праздником взбаламутили всю страну. Мы его проводим в новом формате. Вы нас очень не судите, если первый блин окажется комом. Конечно, в будущем году окажется лучше.

Буду стараться привносить вклад, воспитывая и преподавая китайский язык новому поколению.