В Будславе продолжается реставрация костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии

В здании в стиле борокко обновили фасад, кровлю и фундамент. В планах – ремонт крыши, благоустройство прилегающей территории, обновление инженерных сетей, а также реставрация фресок. Костел является крупнейшим центром паломничества в Беларуси. Именно здесь находится чудотворная икона Божией Матери конца 16 века.

Забота об архитектурных памятниках Беларуси. В Будславе продолжается реставрация костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Романчук, настоятель Национального санктуария Матери Божьей Будславской: Он уже практически четыре с половиной столетия притягивает к себе паломников. Особенно в этом году, когда было объявлено, что Будслав, учитывая его историческую историю и влияние, и воздействие на людей, массы и общество, является духовным центром.

Сергей Герасименя, заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Беларуси:

Работа духовных центров будет ориентирована на молодежь, на тех людей, которым предстоит строить наше государство дальше. Это патриотическая работа, это воспитательная и образовательная деятельность, культурная составляющая. То есть те вещи, которые формируют личность человека и патриота Беларуси.

Всего в Беларуси насчитывается 524 костела. Большинство расположены в Брестской, Минской и Гродненской областях. В нашей стране представлены духовные центры всех крупнейших религий: объединение иудейских общин в Бобруйске, мусульманское духовное объединение в Ивье. Православную церковь представляют Жировичский и Полоцкий монастыри, римско-католическую – Будславский костел Вознесения Пресвятой Божией Матери.