Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии детского питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пункт пропуска «Козловичи» польский перевозчик прибыл на грузовике с товаром из Польши.

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

По документам в автомобиле находилась партия детского питания стоимостью более 290 тысяч рублей. Транспортное средство направили на таможенный досмотр, где установили, что в грузовом отсеке действительно перемещается детское питание, только более дорогое, сведения о котором не были указаны в таможенной декларации. Общая оценочная стоимость незадекларированного товара составила более 2 миллионов рублей. Брестской таможней по факту недекларирования товара начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкциями статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.

Брестская таможня остается ключевым узлом контроля на границе ЕАЭС, особенно в пунктах пропуска «Брест» и «Козловичи». Акцент в работе делается на ускорение процедур оформления и борьбу с недекларированием товаров, что подтверждается и этим случаем.