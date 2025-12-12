12 декабря выберут делегатов ВНС от ФПБ вместо выбывших

Страна готовится к важнейшему политическому событию – Всебелорусскому народному собранию. До момента принятия стратегических решений остается меньше недели. 12 декабря на внеочередном XI съезде Федерации профсоюзов Беларуси изберут новых делегатов ВНС вместо ранее выбывших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От профсоюзов в заседании Всебелорусского народного собрания примут участие 80 делегатов. Это представители различных профессий и возрастов, заслуженные и авторитетные в коллективах работники, руководители предприятий и организаций. Системная работа в трудовых коллективах позволяет выявить актуальные вопросы, волнующие белорусов. В преддверии принятия итогового документа – программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет – делегаты Съезда намерены представить обоснованную позицию, отражающую запросы и ожидания работников всех сфер экономики.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы в целом одобряем программу, которая вносится на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. И те постулаты, те задачи, те перспективные направления, которые закладываются в саму программу, они полностью устраивают сегодня. Мы видим перспективу. Мы понимаем, насколько наши достижения в нашей стране позволяют двигаться вперед. И вот эта пятилетка, она вселяет очень хорошие, успешные надежды, которые мы рассчитываем, полностью будут реализованы, так как задача сложная, конечно, программа, но она выполнимая.

Профсоюзы активно участвовали в доработке документа. Их предложения основывались на вопросах, поднятых трудовыми коллективами. Это позволяет учесть реальные потребности работников и сделать программу более актуальной.