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12 декабря начинается регистрация на репетицию централизованного экзамена

12 декабря 2025 06:40
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Регистрация на репетицию централизованного экзамена начинается в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в Республиканском институте контроля знаний, записаться можно с 12 декабря и по 17 декабря.

12 декабря начинается регистрация на репетицию централизованного экзамена-2

Участие смогут принять 11-классники, которые готовятся к сдаче испытания в 2026 году. Репетиция даст возможность школьникам заранее познакомиться с процедурой экзамена, проверить уровень знаний по конкретному предмету и научиться правильно распределять время в ходе экзамена. Само пробное тестирование пройдет 31 января. Организаторы подчеркивают: репетиция – это важный этап подготовки к будущему экзамену. Она позволит снизить стресс, выработать стратегию прохождения заданий и почувствовать уверенность в своих силах. Январская репетиция станет для школьников своеобразной генеральной тренировкой перед централизованным экзаменом.

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