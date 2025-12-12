12 декабря начинается регистрация на репетицию централизованного экзамена

Регистрация на репетицию централизованного экзамена начинается в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в Республиканском институте контроля знаний, записаться можно с 12 декабря и по 17 декабря.

Участие смогут принять 11-классники, которые готовятся к сдаче испытания в 2026 году. Репетиция даст возможность школьникам заранее познакомиться с процедурой экзамена, проверить уровень знаний по конкретному предмету и научиться правильно распределять время в ходе экзамена. Само пробное тестирование пройдет 31 января. Организаторы подчеркивают: репетиция – это важный этап подготовки к будущему экзамену. Она позволит снизить стресс, выработать стратегию прохождения заданий и почувствовать уверенность в своих силах. Январская репетиция станет для школьников своеобразной генеральной тренировкой перед централизованным экзаменом.