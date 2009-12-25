Католики всего мира празднуют Рождество

Во всех костёлах Беларуси всю прошедшую ночь и весь сегодняшний день проходили торжественные богослужения. А накануне в сочельник католики собирались семьями на праздничную вечеру.

Праздник Рождества Христова в польской семье Этоль, которые всю жизнь живут в Гродно, — один из главных в году. К нему готовились за несколько недель. Ежедневные молитвы и строгий пост соблюдал даже семилетний Франческо. Такова традиция, признаются хозяева. Да и сам рождественский сочельник уже несколько десятилетий проходит по одному сценарию. Всегда стол оформляет глава семьи.

Валерий Этоль:

Всегда на рождественском столе должно быть сено, потому что Иисус родился в яслях. Оплатки и свеча — это символы Христа. И обязательно святые письма, то есть библейские рассказы о рождении Спасителя. Это главные вещи, которые первыми выкладываются на стол.

А вот праздничным меню занимается исключительно хозяйка. Здесь необходимо проявить все кулинарные способности. Количество приготовленных блюд должно быть ровно двенадцать, по числу апостолов. При этом всё жирное исключается. Рождественский сочельник — это последний день строгого поста. Главное блюдо на столе — кутья, причём в каждой семье её готовят по-разному. Свой рецепт Марие Антоновне передала её бабушка.

Мария Этоль:

Сначала мы готовим крупу отдельно. Затем запариваем мак. Потом его процеживаем и перемалываем с сахаром, добавляем воды. На стол подаётся кутья отдельно и сладкий мак с водой отдельно. Каждый должен положить себе кутьи и полить её сладкой заправкой.

В Рождество вся большая семья собирается всегда вместе. С особым нетерпеньем его ждёт младший сын. Ведь именно этой ночью зимний волшебник приносит ему подарки. По такому случаю Франческо даже смастерил рождественскую батлейку, или шопку.

Начинается и заканчивается праздничный ужин с молитвы и пожеланий друг другу всего наилучшего.

Поздравления с Рождеством звучали сегодня ночью и во всех католических храмах. А уже с утра, по традиции, верующие ходят друг к другу в гости. «Чудо свершилось, спаситель родился» — донести эту радостную весть до каждого человека главная задача верующих. Причём не важно католики они, православные или мусульмане.

Ещё одна рождественская традиция — колядование. Ряженые переодеваются в сказочных героев, главная из которых — коза. Обязательно присутствует Вифлеемская звезда. Колядовщики ходят по домам, поздравляют хозяев с рождением Спасителя, а в замен получают подарки.