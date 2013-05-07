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В Брестской крепости специалисты обнаружили останки воина-красноармейца

07 мая 2013 07:44
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Новости Беларуси. В Беларуси в Брестской крепости обнаружены останки воина-красноармейца. На валу у Кобринского укрепления специалисты также извлекли штык от винтовки Мосина, фрагменты противогаза и гильзы, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ.

Идентифицировать останки пока не удалось, но все говорит о том, что они принадлежат советскому солдату. Если это предположение подтвердится, то защитника крепости  перезахоронят под мемориальными плитами. Сейчас там уже покоится прах свыше тысячи участников обороны цитадели над Бугом.

# общество # Беларусь помнит

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