В Брестской крепости специалисты обнаружили останки воина-красноармейца

Новости Беларуси. В Беларуси в Брестской крепости обнаружены останки воина-красноармейца. На валу у Кобринского укрепления специалисты также извлекли штык от винтовки Мосина, фрагменты противогаза и гильзы, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ.

Идентифицировать останки пока не удалось, но все говорит о том, что они принадлежат советскому солдату. Если это предположение подтвердится, то защитника крепости перезахоронят под мемориальными плитами. Сейчас там уже покоится прах свыше тысячи участников обороны цитадели над Бугом.