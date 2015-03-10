В Брестской крепости новые находки: предметы солдатского быта, артефакты различных эпох и уникальные полковые документы

Новости Беларуси. Белых пятен в истории Брестской крепости становится меньше. При строительстве молодежного патриотического центра, который разместится в бывшей казарме, обнаружены артефакты. Среди находок — предметы солдатского быта, уникальные документы. Бумаги военных найдены при прокладке коммуникаций.

До недавнего времени эта территория Брестской крепости была заброшена. Сегодня здесь — грандиозная стройка. Согласно паспорту объекта, у здания казармы польского гарнизона большое будущее. Здесь разместится молодежный военно-патриотический центр. При проведении работ земля с богатым прошлым одну за одной стала открывать неизвестные страницы истории Крепости. В одной из траншей рабочие обнаружили документы польского полка.

Виталий Пилипович, археолог, преподаватель исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Это делопроизводственные бумаги той части, которая здесь стояла. Что конкретно очень — сложно сказать, потому что документы в плохой сохранности. Их сжигали и то, что не сгорело, оно пролежало больше 70 лет в земле. Конечно, будет интересно посмотреть, что это. Но выводы делать пока еще рано. Видно, что есть рукописный текст, есть печатный. Видны даты, видны названия городов. Будем, по возможности, потом прочитывать.

Предметы военного быта польских солдат, монеты разных времен и стран, керамика, всевозможные стеклянные пузырьки и бутылочки, и даже алюминиевая газета. Найденные артефакты – наглядный учебник истории.

Виталий Пилипович, археолог, преподаватель исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Здесь встречаются материалы позднего средневековья – монеты 18 века, керамика. Мы можем проследить здесь существования нескольких гарнизонов – это российской империи, польского периода и уже советский период.

Исторические находки здесь в прямом смысле сыплются из ковша. Виталий Ювко на экскаваторе работает больше четверти века, но признается: на этом объекте трудится с особой осторожностью.

Виталий Ювко, водитель экскаватора строительной компании Бреста:

В песках если работаешь – там же ничего нету. Песок и все. А здесь – что хочешь может быть. Конечно, более внимательно. Мы бы быстрее копали. А так — смотрим, присматриваемся.

Буквально несколько минут – и снова впечатляющая находка. Ковш экскаватора «уперся» в фундамент. Судя по строительным материалам, стена не моложе основной постройки.

Строительные работы на этом месте пока остановлены. Уже завтра историки начнут выяснять какое именно здание удалось обнаружить. Специалисты говорят: задача осложняется тем, что карт и планов Крепости этого исторического периода не существует. И уверены — эта земля еще не раз преподнесет неожиданные исторические открытия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.