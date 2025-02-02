Как работать с талантами, где находить самородки и сложно ли быть госслужащим? Поговорили с Натальей Карчевской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская. О выборе профессии: «Бабушка считала, что я буду диктором на телевидении» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ваше детство, юношество очень плотно связаны с танцами. Откуда это любовь к танцам?

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Не знаю. От мамы. Хотя танцевать я, наверное, любила всегда. Просто мама отвела в свое время в хореографическое училище, но до этого я походила в какие-то коллективы, которые были при школе, в конкурсе поучаствовала бальных танцев, а потом мама просто отвела. И к нашему всеобщему удивлению, меня приняли туда, некоторое время я проучилась в белорусском тогда Государственном хореографическом училище. Александр Осенко:

А это в каком возрасте было? Наталья Карчевская:

Мне было 9 лет тогда. Брали после трех классов. Это традиция сейчас – после четырех классов. Это Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж. Я ее не закончила, никогда это не скрывала. И перешла танцевать, вернулась в обычную школу и танцевала в ансамбле «Чаровница». Очень был известный в свое время коллектив, к сожалению, который чуть больше 20 лет просуществовал, больше такого коллектива нет в нашей стране, но тем не менее для меня это был очень знаковый опыт. Училась в университете тоже на кафедре хореографии. Александр Осенко:

Хорошо, а дома возле зеркала не практиковали? Наталья Карчевская:

Нет, там у меня гимнастика, всякие дела, мне больше драматический театр нравился, это точно, балет не был моей мечтой. Так сложилось. Александр Осенко:

Но родители ваши к искусству не имеют никого отношения? Наталья Карчевская:

Абсолютно никакого.

Александр Осенко:

А кто повлиял на этот выбор? Это мамина мечта? Наталья Карчевская:

Нет, это вообще не ее мечта. Я не думаю, что это было маминой мечтой. Бабушка моя, мамина мама, считала, что я буду диктором на телевидении. Почему-то ей очень хотелось этого. Я, видимо, очень много говорила. А повлияла, скорее, внимательность педагога по ритмике в школе, который посоветовал в свое время маме меня в эти танцы отдать. Какую музыку слушает ректор БГУКИ? Александр Осенко:

Какую музыку слушаете? Наталья Карчевская:

Вообще не слушаю музыку. Честно, меня спрашивают, что у вас в машине? У меня водитель никогда не включает, если мы едем, музыку, потому что если я слушаю музыку, я начинаю работать. Я разбираю мысленно, какая она по форме, что можно было бы сделать и так далее. В принципе, слушаю разного роду музыку. И классическую могу послушать, и то, что называется попсой. Но я не могу говорить, что я меломан, который очень хорошо разбирается. Я разбираюсь в музыке, но не слушаю для удовольствия. Александр Осенко:

Когда вы отказались от танца и начали заниматься преподаванием? «Я всегда хотела преподавать» Наталья Карчевская:

Я вообще всегда хотела преподавать, даже когда в университет поступала, модным было говорить, что ты хочешь быть балетмейстером, меня спросили, а в итоге кем вы хотите быть? Я сказала, что я хочу быть педагогом. Потому что я фактически преподавала, даже тогда, когда я была маленькая. В 13 лет, в 15 лет поручали в коллективе репетировать номера с девочками, даже которые постарше меня были. Потом в университете практика есть. Мне всегда очень нравилось. Поэтому я сначала не отказывалась. Это такие параллельные процессы были. Александр Осенко:

А что больше: педагогика или танцы?

Наталья Карчевская:

Педагогика хореографии. Педагогика, скорее. Педагогика просто шире, чем только танцы. «Госслужба в нашей сфере расширяет горизонты, ты понимаешь более комплексно, как все работает» Александр Осенко:

Вы когда-нибудь думали, что станете чиновником высокого ранга? Наталья Карчевская:

Нет, никогда. Александр Осенко:

Как это получилось? Наталья Карчевская:

Не знаю, наверно, заметили, что получается что-то организовывать, писать неплохо. К моменту поступления на госслужбу я была первым проректором в университете, уже имела степень, звание, учеников защищенных. Знала сферу культуры, поэтому поступило, видимо, такое предложение. Госслужба в нашей сфере расширяет горизонты, ты понимаешь более комплексно, как все это работает, даже эти проекты, за которые мы удостоены сначала спецпремией Президента деятелям культуры и искусств, если бы я не сходила в Министерство и поработала, я бы, наверное, никогда не решилась и думала, что это невозможно. Как правильно общаться с творческими людьми? Александр Осенко:

Чтобы работать с творческими людьми, надо уметь с ними общаться. Есть такое? Наталья Карчевская:

Да, это правда. Александр Осенко:

А руководить ими как?

Наталья Карчевская:

Вы же тоже работаете с творческими людьми. Им нужно уделять внимание, их нужно хвалить. При этом быть достаточно жестким, чтобы их держать в определенных рамках. Потому что когда все это уже уходит, выходит куда-то, это уже не творчество, а разгильдяйство. А хотелось бы, чтобы этого не было. Поэтому, не знаю, я вроде по-доброму пыталась всегда и пытаюсь до сих пор руководить. Но есть какие-то границы, за которые я не позволяю людям выходить. В чем заключается миссия БГУКИ? Александр Осенко:

После должности первого замминистра вы возвращаетесь ректором высшего учебного заведения. Как восприняли вас как ректора? Наталья Карчевская:

Кто-то воспринял, я думаю, отрицательно, потому я не позволю разгуляева. Те люди, которые там до сих пор работают, люди, которые учили меня, наши педагоги, часть людей восприняла очень хорошо, часть с глубокой озабоченностью либо настороженностью, С частью мы расстались довольно быстро, потому что наша задача, чтобы вуз работал, работал эффективно. Александр Осенко:

Какая миссия вуза? Наталья Карчевская:

Воспитываем кадры для нашей страны – основная миссия вуза во всех смыслах. И в образовательном, и в творческом, самое главное, в патриотическом, потому что мы готовим кадры для себя, для нужд своей экономики. Как бы это ни звучало странным, но все равно заказ на подготовку формируется в соответствии с заявками. Вы же знаете, у нас с вами договор о сотрудничестве. Александр Осенко:

А целевиков много приходит? Наталья Карчевская:

Нет, немного, к сожалению, приходят, вырастает их количество. И мы тоже говорим, что для каких-то отдельных специальностей, для отдельных мест – это целый выход. Потому что трудно найти, например, человека из той же Брестской области и направить его на работу в Витебскую, если он хочет поехать домой к себе, согласитесь. Поэтому, например, для Витебска или, наоборот, для кого-то, если это небольшой город, выходом является то, что они сами найдут себе человека, который отучится у нас и приедет. Должен быть обязательно конкурс на целевую форму подготовки тоже. Поэтому, если заказчик не обеспечил конкурс, к сожалению, мы принять не можем никого.

Как рассмотреть самородка? Александр Осенко:

Как вы в регионах рассматриваете самородков? Наталья Карчевская:

Есть критерии, которые определены для поддержки спецфондом, все руководители детских школ искусства, управления культурой, областных, районных, они знают об этом. Начинается с руководителя школы. Например, детской школы искусств, который подает документы этого ребенка, описывает те достижения, за которые его нужно поощрить, дальше оно приходит в университет. Их очень много, нужно тщательно все проверить. И в дальнейшем заседает совет фонда, бывают споры. Перед этим заседает еще экспертная комиссия, которая рассматривает все заявления. Это все по-честному.