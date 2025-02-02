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Белорусские католики отмечают один из главных религиозных праздников – Сретение Господне

02 февраля 2025 07:51
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Сретение Господне отмечают сегодня католики Беларуси. Этот праздник приходится на 40 день после Рождества Христова. Считается, что в этот день Божья Матерь впервые принесла в храм младенца Иисуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские католики отмечают один из главных религиозных праздников – Сретение Господне-2

Все верующие сегодня устремляются в храмы, где проводятся праздничные богослужения. Традиционно, зажгут главную сретенскую свечу – она будет гореть в алтаре костела, а маленькие освященные свечи вручат тем, кто примет сегодня крещение. Эти свечи прихожане хранят на протяжении всего года и зажигают в тяжелые минуты, когда обращаются с молитвой к господу.

# Католики Беларуси

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