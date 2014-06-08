В Бресткой области в деревне с одним жителем прошел уникальный «День села»

Новости Беларуси. Праздник в деревне, которой нет! В Брестской области прошел уникальный «День села». В вымирающую деревню, где сегодня живет всего один житель, на встречу с воспоминаниями приехало почти 500 человек.

Это подробная карта деревни Стойлы. На ней 40 дворов, возле каждого - «мянушка» хозяина. Правда, самой деревни на большинстве современных карт уже нет, да и насчитать в ней больше 20 домов сегодня вряд ли удастся. Стойлы на окраине Беловежской Пущи, что называется, деревня «вымирающая». Окончательно исчезнуть с дорожных атласов и людской памяти ей не дает единственный житель – народный мастер Николай Тарасюк.

Светлана Ерахтина, внучка Николая Тарасюка:

Он человек старой закалки. Он здесь вырос, вырастил детей. Это все его родное. Поэтому он не хочет отсюда уезжать.

Разговоры, песни и детский смех: голоса на празднике «Я родам из Стойлов» звучали не только в хате Тарасюка. На один день деревня ожила – сюда вернулись почти полтысячи тех, кто Стойлы считает своей малой родиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Щерба:

Все говорили – все брошенное село. Один человек живет, никто сюда не приедет!

Сегодня в этом небольшом доме, как и много лет назад шумно и многолюдно – среди прочих, на встречу с воспоминаниями приехали все 6 сестер Ганчук. Говорят, встреча в Стойлах, как возвращение в детство – во времена, когда были живы родители, а в деревне не было пустых домов.

Лидия Ганчук, жительница д. Стойлы:

Вспомнила все самое хорошее. Сразу вспомнила родителей, благодаря им мы живем на этом свете, они же нам дают жизнь. Поэтому, конечно же, вспомнила, что было хорошо. Было хорошо.

Организаторы проекта «Вясковы рэнесанс» говорят, что главное не просто на один день наполнить улицы людьми , а исследовать и документировать историю деревни. Надежным хранителем деревенской памяти стал 5-метровый поклонный крест, на котором вырезаны фамилии всех тех, кто когда-то населял Стойлы.

Лариса Быцко, автор и координатор проекта «Вясковы рэнесанс»:

Интерес к малой родине у людей очень большой. Посмотрите сколько людей. В каждый дом - жилой и нежилой - приехали люди. Мне кажется, сто сердце каждого стойловца, где бы он не жил, осталось тут.

В том, что деревню удастся возродить, организаторы проекта сомневаются, но зато появилась уверенность в том, что Стойлы с карт все-таки не исчезнут – разъезжаясь, односельчане договорились о встрече в следующем году.