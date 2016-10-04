В Бресте власти начали активно бороться со стихийными рынками

Новости Беларуси. В Бресте начали усиленно бороться со стихийными рынками. Сколько бы ни появлялось новомодных торговых центров и благоустроенных рынков, кажется, городу все равно не избавиться от уличных базаров. Вслед за несанкционированной торговлей неприятным шлейфом тянется антисанитария. На борьбу с нарушителями порядка выходит целые мобильные группы.

Не иначе как игрой в кошки-мышки борьбу с нелегальными торговцами не назовешь. Одни убегают, вторые пытаются поймать. Один из таких рейдов действует как ураган через несколько мгновений от стихийных прилавков остаётся только мусор.

Ирина Вальчук, житель Бреста:

Здесь я уже в областной больнице лет шесть. Меня уже здесь знают очень многие люди. Поверьте мне. А идти на рынок – у меня нет просто таких средств, чтобы идти торговать на рынке как и все люди. Вот и все.

За плечами у этого горе-продавца не один штраф. Но воз с нижним бельем и шоколадками и ныне там. К слову, место на одном из рынков района стоит всего 17 копеек в сутки. А можно найти легальное и вовсе бесплатное. Как это сделала Наталья. Правда, после нескольких месяцев экстремальной торговли неподалеку.

Наталья Сизонова, продавец:

Пошли в администрацию, нам дали разрешение на этом месте. Стоим, торгуем.

А в этом районе Бреста за покупателя развернулась самая настоящие война. Во дворе открыли магазин на асфальте. Даже в обеденное время здесь не протолкнуться. А буквально в 20 метрах от стихийного базара – легальный частник, заплативший в казну немалую сумму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестчанка:

Почему когда по городу проходят аукционы вот на такое же место, почему ни единый не хочет выкупить это место. Мы заплатили за это место 40 миллионов. Почему там стоит целый базар? А попробуй отработай эти 40 миллионов, когда напротив базар.

И все-таки самый важный фактор – качество продукции.

Покупки на стихийных рынках условно можно сравнить с приобретением лотерейного билета. Например, соответствуют ли этот гриб хоть каким-то санитарным нормам, никому не известно. А вот попадут ли они к вам на стол, зависит только от степени доверия продавцу-нелегалу.

Вячеслав Метлицкий, первый заместитель главы администрации Московского района Бреста:

Были неоднократные жалобы на продукцию, которая была куплена с земли. Всех призываем, торгующих такой категорией, идти торговать на рынках. На рынках мест достаточно.

Власти города призывают торговать только в установленных местах и под строгим надзором эпидемиологов, нелегалы же, обходя закон, ищут более «хлебные» места. Прийти к общему знаменателю не так-то просто. В любом случае последнее слово за самим покупателем.