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19 мая в Беларуси отметили День пионерской дружбы

19 мая 2015 19:01
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Новости Беларуси. Вахта памяти, красные галстуки и не теряющий своей актуальности  призыв «Будь готов!». Всё это неизменные атрибуты пионерской организации, первые отряды которой были сформированы еще около ста лет назад. Сегодня в Беларуси отметили День пионерской дружбы.

После распада Союза наша страна не только возобновила деятельность пионерских организаций, но и сохранила их республиканский статус. Это единственный случай на постсоветском пространстве.  О лучших традициях прошлого и настоящем Пионерии в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ. 

# Пионеры в Беларуси # общество

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