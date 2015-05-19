19 мая в Беларуси отметили День пионерской дружбы

Новости Беларуси. Вахта памяти, красные галстуки и не теряющий своей актуальности призыв «Будь готов!». Всё это неизменные атрибуты пионерской организации, первые отряды которой были сформированы еще около ста лет назад. Сегодня в Беларуси отметили День пионерской дружбы.

После распада Союза наша страна не только возобновила деятельность пионерских организаций, но и сохранила их республиканский статус. Это единственный случай на постсоветском пространстве. О лучших традициях прошлого и настоящем Пионерии в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.