В Бресте пройдёт первый в истории фестиваль ландшафтного искусства. Чем удивит «Город-сад»?

Новости Беларуси. Свой статус тысячелетний Брест подтверждает первым в истории фестивалем ландшафтного искусства, который пройдет уже в начале июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Візітоўкі гасціннага Брэста рождаются здесь. Пленэр в Бресте собрал резчиков по дереву со всей Беларуси. Они готовятся к фестивалю ландшафтного искусства «Город-сад». Заглавная тема работ – история тысячелетнего города. Работы предстанут перед зрителями уже в начале июня.

Из безликого дерева в их скульптурах возрождается богатое прошлое. Дубовые заготовки – лишь первый этап. 10 резчиков трудятся над созданием деревянных визиток от XI до XX века – Магдебургское право, Брестская Библия, Монетный двор или Брестский вокзал. Чтобы поучаствовать в пленэре, каждый мастер прошел через конкурсный отбор.

Валерий Козловский, народный мастер Беларуси:

Тема заинтересовала настолько, что я, наверное, около 20 эскизов сделал. Довольно глубоко и досконально материал изучал, историю, летописи. На сегодня я выполняю образ глашатая, который озвучивает указ короля о присвоении Берестью магдебургского права со всеми правами, законами и привилегиями.

Скрупулезная работа требует от художника не только таланта, но и благосклонности погоды. Мастерские под открытым небом – парк станет еще и домом новым скульптурам. Аллею дополнят местами для отдыха.