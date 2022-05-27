В Бресте пройдёт первый в истории фестиваль ландшафтного искусства. Чем удивит «Город-сад»?
Новости Беларуси. Свой статус тысячелетний Брест подтверждает первым в истории фестивалем ландшафтного искусства, который пройдет уже в начале июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как областной центр зацветает, знает Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Візітоўкі гасціннага Брэста рождаются здесь. Пленэр в Бресте собрал резчиков по дереву со всей Беларуси. Они готовятся к фестивалю ландшафтного искусства «Город-сад». Заглавная тема работ – история тысячелетнего города. Работы предстанут перед зрителями уже в начале июня.
Из безликого дерева в их скульптурах возрождается богатое прошлое. Дубовые заготовки – лишь первый этап. 10 резчиков трудятся над созданием деревянных визиток от XI до XX века – Магдебургское право, Брестская Библия, Монетный двор или Брестский вокзал. Чтобы поучаствовать в пленэре, каждый мастер прошел через конкурсный отбор.
Валерий Козловский, народный мастер Беларуси:
Тема заинтересовала настолько, что я, наверное, около 20 эскизов сделал. Довольно глубоко и досконально материал изучал, историю, летописи. На сегодня я выполняю образ глашатая, который озвучивает указ короля о присвоении Берестью магдебургского права со всеми правами, законами и привилегиями.
Скрупулезная работа требует от художника не только таланта, но и благосклонности погоды. Мастерские под открытым небом – парк станет еще и домом новым скульптурам. Аллею дополнят местами для отдыха.
Анатолий Турков, народный мастер Беларуси:
Это будут не просто скульптуры – это будут композиции. Скульптура и скамья, которая тоже будет нести свою функциональную. Кроме того, что просто можно сесть, на ней будет информация – на спинках и столбах. Будем надеяться, что все получится.
Фестиваль «Город-сад» в Бресте – это конкурс ландшафтных проектов и праздник цветов. В городе откроют уникальный «Парк валунов». А самым масштабным событием станет выставка-ярмарка «Садовый маркет». Более 80 участников со всей Беларуси представят товары для сада.
Кристина Протосовицкая:
Из года в год Брест подтверждает статус зеленой столицы Беларуси. Впервые в истории города пройдет фестиваль цветов и ландшафтного искусства «Город-сад» с 1 по 5 июня. Обещают – будет ярко.