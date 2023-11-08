В Бресте наладили сборку инклюзивных микроавтобусов для детей

Новости Беларуси. Новые микроавтобусы для юных пассажиров изготовили по заказу Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца 2023 года 80 экземпляров пополнят школьный автопарк. На брестском предприятии безбарьерную среду воспроизвели и в школьных микроавтобусах. Это позволит здоровым учащимся и с особенными потребностями чувствовать себя на равных. Проект также стал пилотным.





Алексей Бражук, директор предприятия «Брестмаш»:

Это уникальность, это великолепный автомобиль. Он позволяет детям находиться в социуме без разрыва – таких автомобилей нет. Это первые автомобили, которые в рамках госпрограммы в этом году делаем для Министерства образования.