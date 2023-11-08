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В Бресте наладили сборку инклюзивных микроавтобусов для детей

08 ноября 2023 16:57
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Новости Беларуси. Новые микроавтобусы для юных пассажиров изготовили по заказу Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте наладили сборку инклюзивных микроавтобусов для детей-1

В Бресте наладили сборку инклюзивных микроавтобусов для детей-3

До конца 2023 года 80 экземпляров пополнят школьный автопарк. На брестском предприятии безбарьерную среду воспроизвели и в школьных микроавтобусах. Это позволит здоровым учащимся и с особенными потребностями чувствовать себя на равных. Проект также стал пилотным.

Алексей Бражук, директор предприятия «Брестмаш»:
Это уникальность, это великолепный автомобиль. Он позволяет детям находиться в социуме без разрыва – таких автомобилей нет. Это первые автомобили, которые в рамках госпрограммы в этом году делаем для Министерства образования.

В Бресте наладили сборку инклюзивных микроавтобусов для детей-6

Собираются микроавтобусы на основе машинокомплектов МАЗ. Проектом брестского предприятия уже заинтересовались российские коллеги – в части создания авто социальных служб. А в перспективе в Бресте планируют расширить служебную линейку транспорта.

В Бресте российские легковушки переоборудовали в уникальные автомобили для социальных служб.

# Государственная социальная политика # общество # Алексей Бражук # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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