В Бресте российские легковушки переоборудовали в уникальные автомобили для социальных служб

Новости Беларуси. Ключи от 28 автомобилей для социальных центров Витебской, Гродненской, Минской областей вручили в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местное предприятие переоборудовало российские легковушки, и теперь они стали незаменимыми помощниками в перевозке подопечных территориальных центров соцобслуживания и домов-интернатов. Проект обошелся бюджету в 5 миллионов рублей. Автомобили рассчитаны на четверых пассажиров. В них есть подъемник и место для инвалида-колясочника.

Вера Остапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Это улучшит качество жизни наших пожилых граждан, людей с инвалидностью и семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Когда мы заглянули внутрь автомобиля, они настолько комфортные, это позволит качественно оказывать те услуги, в которых нуждаются наши люди.

Николай Орел, заместитель начальника главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Приходит абсолютно новый автомобиль для нашей страны, который был разработан по заказу Министерства. Таких автомобилей просто в стране нет. Они появились по государственному заказу для наших учреждений социального обслуживания.