Прямой эфир

В Бресте 70 школьников с разных регионов Беларуси принесли клятву юнармейца

16 июня 2014 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Курс молодого бойца для школьников. В Бресте прошел финал военно-патриотической игры «Зарница». Открылись состязания в обстановке особой торжественности на площади мемориала Брестской крепости. После напутственных слов, 70 мальчишек и девчонок с разных регионов Беларуси принесли клятву юнармейца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Дарья Волосач, ученица СШ №3 (Борисов):
Думаешь, как было тяжело нашим солдатам, когда они воевали. Понимали, как им было тяжело, но должны были отстоять свое. Мне нравится этим заниматься. Я хочу поступить в Военную академию, мне это нравится.

Данил Ланкин, ученик СШ №2 (Минск):
Когда мы стояли на площади, я ощутил гордость за свою школу, за свой город.

# общество # Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал конкурс на самую красивую и благоухающую лоджию
16 июня 2014 18:40

В Минске стартовал конкурс на самую красивую и благоухающую лоджию

Клещи наступают! Медики призывают соблюдать технику безопасности и вовремя обращаться за помощью
16 июня 2014 18:19

Клещи наступают! Медики призывают соблюдать технику безопасности и вовремя обращаться за помощью

10 абитуриентов были удалены из аудитории на ЦТ по русскому языку
16 июня 2014 18:10

10 абитуриентов были удалены из аудитории на ЦТ по русскому языку