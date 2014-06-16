В Бресте 70 школьников с разных регионов Беларуси принесли клятву юнармейца

Новости Беларуси. Курс молодого бойца для школьников. В Бресте прошел финал военно-патриотической игры «Зарница». Открылись состязания в обстановке особой торжественности на площади мемориала Брестской крепости. После напутственных слов, 70 мальчишек и девчонок с разных регионов Беларуси принесли клятву юнармейца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Волосач, ученица СШ №3 (Борисов):

Думаешь, как было тяжело нашим солдатам, когда они воевали. Понимали, как им было тяжело, но должны были отстоять свое. Мне нравится этим заниматься. Я хочу поступить в Военную академию, мне это нравится.

Данил Ланкин, ученик СШ №2 (Минск):

Когда мы стояли на площади, я ощутил гордость за свою школу, за свой город.