В Бразилии дикие пчелы насмерть искусали рабочего

Растревоженный рой диких пчел напал на пятерых рабочих в бразильском штате Баия, когда те ремонтировали дорогу.

Рабочие случайно потревожили пчелиное гнездо. В результате они получили множественные укусы и были доставлены в больницу. Для одного из них пчелиные укусы оказались смертельными.

Стоит отметить, что укусы диких пчел в Бразилии представляют опасность не только для людей, но и для крупных животных. Так, год назад на ипподроме в Рио-де-Жанейро от укусов насекомых погибла скаковая лошадь, которая случайно задела дерево, где находилось пчелиное гнездо. От полученных укусов, а из было более 600, лошадь скончалась, сообщает ctv.by.