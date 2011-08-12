Прямой эфир

В Бразилии дикие пчелы насмерть искусали рабочего

12 августа 2011 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Растревоженный рой диких пчел напал на пятерых рабочих в бразильском штате Баия, когда те ремонтировали дорогу.

Рабочие случайно потревожили пчелиное гнездо. В результате они получили множественные укусы и были доставлены в больницу. Для одного из них пчелиные укусы оказались смертельными.

Стоит отметить, что укусы диких пчел в Бразилии представляют опасность не только для людей, но и для крупных животных. Так, год назад на ипподроме в Рио-де-Жанейро от укусов насекомых погибла скаковая лошадь, которая случайно задела дерево, где находилось пчелиное гнездо. От полученных укусов, а из было более 600, лошадь скончалась, сообщает ctv.by.

# общество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
12 августа 2011 07:13

В Беларуси 470 женщин и 88 мужчин перешагнули 100-летний рубеж, а одна женщина – 115-й

12 августа 2011 06:17

35 студентов из 10 вузов Беларуси примут участие в XXVI Всемирной летней универсиаде в Китае

12 августа 2011 05:42

Пункт пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе закрывается до 23 августа