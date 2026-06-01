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В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей

01 июня 2026 07:00
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В Центральном ботаническом саду понедельник традиционно не рабочий, но сегодня выходной отменили, чтобы подарить юным гостям большой праздник, начало которому было положено еще 31 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей-2

Аллеи наполнились задорным смехом и радостным оживлением. Более 100 интерактивных площадок объединили детей, родителей и всех, кто решил провести выходные в атмосфере творчества, увлекательных открытий и добрых дел. Каждый мог найти занятие по душе: от активных игр и спортивных состязаний до научных экспериментов и творческих мастер-классов.

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей-4

Я пока была здесь, много где побывала и мне это доставило удовольствие.

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей-6

Я успел побывать во всех зонах интерактивных. Мне очень нравится робототехника, программирование, что тут было.

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей-8

Мне понравилось то, что тут много детских зон. Скалодром, например. Вот мы сейчас идем на скалодром там полазать. Мне очень нравится тут гулять, тут очень прикольно и свежий воздух.

Для посетителей подготовили насыщенную программу: анимационные шоу, выступления творческих коллективов, познавательные научные площадки, мастер-классы, спортивные активности, фотозоны и тематические пространства для развития и творчества. В Международный день защиты детей программа будет еще насыщеннее.

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей-10

Тамара Акимова, соорганизатор праздника «Подарим радость детям»:
1 июня у нас будет большая-большая программа для самых маленьких – это забег ползунков. Мы ждем на праздник не только взрослых детей, но и детей от 6 месяцев, которые уже научились ползать. На нашем празднике мы заботимся не только о детях, но и о родителях. У нас есть зона лектория, где родители могут послушать лекции, а дети в это время поиграть в игровых зонах.

В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей-12

Этот праздник – не только про веселье, но и про большие добрые дела. В Ботаническом саду собирают подарки для тех, кому сегодня особенно нужны забота и внимание – для воспитанников детских домов. Самый простой способ поделиться с ними душевным теплом и раскрасить праздник яркими красками – передать для малышей игрушки, развивающие книги и наборы для творчества.

# Дети # Центральный ботанический сад Минска

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