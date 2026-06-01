В Ботаническом саду проходит семейный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Центральном ботаническом саду понедельник традиционно не рабочий, но сегодня выходной отменили, чтобы подарить юным гостям большой праздник, начало которому было положено еще 31 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аллеи наполнились задорным смехом и радостным оживлением. Более 100 интерактивных площадок объединили детей, родителей и всех, кто решил провести выходные в атмосфере творчества, увлекательных открытий и добрых дел. Каждый мог найти занятие по душе: от активных игр и спортивных состязаний до научных экспериментов и творческих мастер-классов.

Я пока была здесь, много где побывала и мне это доставило удовольствие.

Я успел побывать во всех зонах интерактивных. Мне очень нравится робототехника, программирование, что тут было.

Мне понравилось то, что тут много детских зон. Скалодром, например. Вот мы сейчас идем на скалодром там полазать. Мне очень нравится тут гулять, тут очень прикольно и свежий воздух. Для посетителей подготовили насыщенную программу: анимационные шоу, выступления творческих коллективов, познавательные научные площадки, мастер-классы, спортивные активности, фотозоны и тематические пространства для развития и творчества. В Международный день защиты детей программа будет еще насыщеннее.

Тамара Акимова, соорганизатор праздника «Подарим радость детям»:

1 июня у нас будет большая-большая программа для самых маленьких – это забег ползунков. Мы ждем на праздник не только взрослых детей, но и детей от 6 месяцев, которые уже научились ползать. На нашем празднике мы заботимся не только о детях, но и о родителях. У нас есть зона лектория, где родители могут послушать лекции, а дети в это время поиграть в игровых зонах.