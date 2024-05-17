В Борисовском районе выбрали лучшего молодого специалиста – выиграла учитель физкультуры

О том, почему она выбрала для себя такую профессию и как ей сегодня работается с современной молодежью, в материале Ангелины Шигалевой.

В Борисовском районе определили лучшего «Молодого специалиста – 2024». По результатам конкурса такой титул получила Анна Шибаева, учитель физической культуры и здоровья Лошницкой гимназии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще недавно сидела за ученической партой, а теперь в роли педагога. Анна Шибаева уже как год учит детей физической культуре. Ведь спорт – это здоровье. А еще и соответствующее настроение. Позитив и эмоции. Девушка признается: спорт всегда был неотъемлемой частью ее жизни. А на выбор будущего повлиял пример ее учителей.

Анна Шибаева, учитель физической культуры и здоровья Лошницкой гимназии:

С самого детства я увлекалась спортом. И когда первый учитель физкультуры пришла к нам работать, я поняла, что вот идеальный учитель физкультуры, к которому можно стремиться. И как раз еще работа с детьми, со спортом – ее можно совмещать.

Начать свой профессиональный путь молодой специалист мечтала в родной школе, поэтому взяла целевое направление в Лошницкой гимназии, куда и пришла работать после окончания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.