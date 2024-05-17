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В Борисовском районе выбрали лучшего молодого специалиста – выиграла учитель физкультуры

17 мая 2024 17:45
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В Борисовском районе определили лучшего «Молодого специалиста – 2024». По результатам конкурса такой титул получила Анна Шибаева, учитель физической культуры и здоровья Лошницкой гимназии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О том, почему она выбрала для себя такую профессию и как ей сегодня работается с современной молодежью, в материале Ангелины Шигалевой.

В Борисовском районе выбрали лучшего молодого специалиста – выиграла учитель физкультуры-1

Еще недавно сидела за ученической партой, а теперь в роли педагога. Анна Шибаева уже как год учит детей физической культуре. Ведь спорт – это здоровье. А еще и соответствующее настроение. Позитив и эмоции. Девушка признается: спорт всегда был неотъемлемой частью ее жизни. А на выбор будущего повлиял пример ее учителей.

В Борисовском районе выбрали лучшего молодого специалиста – выиграла учитель физкультуры-4

Анна Шибаева, учитель физической культуры и здоровья Лошницкой гимназии:
С самого детства я увлекалась спортом. И когда первый учитель физкультуры пришла к нам работать, я поняла, что вот идеальный учитель физкультуры, к которому можно стремиться. И как раз еще работа с детьми, со спортом – ее можно совмещать.

Начать свой профессиональный путь молодой специалист мечтала в родной школе, поэтому взяла целевое направление в Лошницкой гимназии, куда и пришла работать после окончания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

В Борисовском районе выбрали лучшего молодого специалиста – выиграла учитель физкультуры-7

Благодаря своей самоотдаче Анна Шибаева стала лучшим молодым специалистом в Борисовском районе. На суд жюри молодой специалист представила педагогический Stand Up и творческую самопрезентацию о начале профессионального пути. Анна не только завоевала первое место, но и забрала Гран-при конкурса. Всего за звание лучшего состязались 30 участников.

Подробнее в видео.

# Молодые специалисты # общество # Ангелина Шигалева

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