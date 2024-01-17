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В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции. Он построен с господдержкой

17 января 2024 17:45
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Новости Беларуси. В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ключи получили 35 семей правоохранителей. Дом строился с государственной поддержкой.

В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции. Он построен с господдержкой-1

В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции. Он построен с господдержкой-3

Символический ключ новосела первыми получила многодетная семья инспектора дорожно-патрульной службы ОГАИ Борисовского РУВД Алексея Демьяновича. Кстати, все жилье сдали с отделкой, поэтому можно въезжать и праздновать новоселье.

В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции. Он построен с господдержкой-6

Владимир Лавров, старший инспектор отдела ГАИ Борисовского РУВД:
Мы стали обладателями двухкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Лядище в городе Борисове. Квартира была построена с господдержкой. Хотелось бы поскорее закончить ремонт и переехать в новую квартиру.

В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции. Он построен с господдержкой-9

В 2023 году милиция центрального региона отметит свой 85-летний юбилей. Поэтому уютные квадраты стали хорошим подарком для сотрудников органов внутренних дел к празднику.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области

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