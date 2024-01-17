В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции. Он построен с господдержкой

Новости Беларуси. В Борисове сдали многоквартирный дом для сотрудников милиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ключи получили 35 семей правоохранителей. Дом строился с государственной поддержкой.

Символический ключ новосела первыми получила многодетная семья инспектора дорожно-патрульной службы ОГАИ Борисовского РУВД Алексея Демьяновича. Кстати, все жилье сдали с отделкой, поэтому можно въезжать и праздновать новоселье.

Владимир Лавров, старший инспектор отдела ГАИ Борисовского РУВД:

Мы стали обладателями двухкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Лядище в городе Борисове. Квартира была построена с господдержкой. Хотелось бы поскорее закончить ремонт и переехать в новую квартиру.