Старейший кинотеатр Минска празднует юбилей! Как изменился облик «Победы» после реконструкции?
Сегодня праздник у всех, кто причастен к созданию фильмов – День белорусского кино. Эта отрасль развивается, в последние годы в прокат все чаще поступают ленты, сделанные в Беларуси. Не теряют своей популярности и кинотеатры. Только за 2024 год порядка 800 тысяч минчан и гостей столицы побывали на сеансах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Победа» – старейший кинотеатр Минска. Он был открыт в пятую годовщину победы над фашизмом. Здание, в котором расположен объект, было взорвано в военные годы, но стены сохранились, они и стали основой того места, куда будут еще долгие годы приходить люди.
Свой 75-летний юбилей кинотеатр встречает в новом облике. Об изнанке кинопрокатной сферы – Влада Родовская.
Каждую неделю в столице показывают до 10 новых фильмов разного жанра. Последний тренд – отечественные ленты. На волну белорусской киноиндустрии наш зрителей настроился недавно. «Черный замок», «Классная», «Переломный момент» – картины современных и молодых режиссеров заставили по новому взглянуть на отечественный кинематограф.
Популярность отечественных кинолент растёт среди белорусов.
Мировой прокат фильмов меняется. Причина – крупные игроки: интернет платформы, где кинотеатр прямо под рукой. Вместе с этим популярность больших экранов не уходит. Напротив, только за 2024 год белорусы 5,5 миллиона раз посетили кинотеатры. Ведь кино – это особая атмосфера, места встреч и свиданий. Всего в Минске 13 кинотеатров – каждый год они модернизируются и обновляются.
Внешний облик кинотеатра фактически сохранился. Изменилось что? У нас до последнего дня закрытия были афиши, которые рисовал художник.
Светлана Савчик руководила кинотеатром «Победа» более 10 лет. Отмечает, что здание с 75-летней историей нуждалось в модернизации. Второе рождение Победы случилось в 2024 году. Тогда после масштабной реконструкции кинотеатр открыл свои двери для зрителей.
Светлана Савчик, директор кинотеатра «Победа» (2002-2016 гг.):
Главная фишка этого кинотеатра – это связь поколений. Это великолепный архитектурный памятник. Внешний контур кинотеатра сохранен и максимально приближен к тому, как он был задуман архитектором, но внутри получил возможность перестроится под современные требования.
Сегодня «Победа» – это мультикомплекс с пятью кинозалами с удобными креслами и диванами. Стилистика кинотеатра осталась прежней, а материальное оснащение улучшили. Теперь оно отвечает всем международным стандартам.
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