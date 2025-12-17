Старейший кинотеатр Минска празднует юбилей! Как изменился облик «Победы» после реконструкции?

Сегодня праздник у всех, кто причастен к созданию фильмов – День белорусского кино. Эта отрасль развивается, в последние годы в прокат все чаще поступают ленты, сделанные в Беларуси. Не теряют своей популярности и кинотеатры. Только за 2024 год порядка 800 тысяч минчан и гостей столицы побывали на сеансах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Победа» – старейший кинотеатр Минска. Он был открыт в пятую годовщину победы над фашизмом. Здание, в котором расположен объект, было взорвано в военные годы, но стены сохранились, они и стали основой того места, куда будут еще долгие годы приходить люди. Свой 75-летний юбилей кинотеатр встречает в новом облике. Об изнанке кинопрокатной сферы – Влада Родовская.

Каждую неделю в столице показывают до 10 новых фильмов разного жанра. Последний тренд – отечественные ленты. На волну белорусской киноиндустрии наш зрителей настроился недавно. «Черный замок», «Классная», «Переломный момент» – картины современных и молодых режиссеров заставили по новому взглянуть на отечественный кинематограф. Популярность отечественных кинолент растёт среди белорусов. Мировой прокат фильмов меняется. Причина – крупные игроки: интернет платформы, где кинотеатр прямо под рукой. Вместе с этим популярность больших экранов не уходит. Напротив, только за 2024 год белорусы 5,5 миллиона раз посетили кинотеатры. Ведь кино – это особая атмосфера, места встреч и свиданий. Всего в Минске 13 кинотеатров – каждый год они модернизируются и обновляются.

Внешний облик кинотеатра фактически сохранился. Изменилось что? У нас до последнего дня закрытия были афиши, которые рисовал художник. Светлана Савчик руководила кинотеатром «Победа» более 10 лет. Отмечает, что здание с 75-летней историей нуждалось в модернизации. Второе рождение Победы случилось в 2024 году. Тогда после масштабной реконструкции кинотеатр открыл свои двери для зрителей.