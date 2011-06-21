В ближайшее время в Беларуси определят тех, кому положено льготное кредитование строительства жилья

Квартирный вопрос обсуждали на минском микрорайоне «Восточный». Новостройку посетил Александр Лукашенко.

Маленькая Катя уже точно знает где будет ее квартира. Только вот когда она появится у ее семьи и появится ли вообще, не знает никто. Новостройку начали возводить 2 года назад. Праздновать новоселье планировали в июле. Но застройщик не только затянул сроки, но и предложил дольщикам доплатить еще миллион сто за каждый квадратный метр.

Андрей Тарасевич, участник долевого строительства:

Ребенка в сад отправлять надо. И мы гадаем: то ли отправлять там, где живем, то ли искать где-то здесь садик. И со стройкой ясности нет, сколько денег готовить.

Квадратный метр в этом доме по договору обойдется новоселам в 3 миллиона 80 тысяч рублей. Большинство дольщиков уже внесли необходимые суммы. Только вот теперь, при подорожании квадратного метра на 40%, к примеру, семье Тарасевич придется выложить еще 30 миллионов.

Дмитрий Иванович, участник долевого строительства:

Простым способом изыскивают возможности провести 4 миллиона 200.

Вместо первоначального 30 июня нам предложили подписать соглашение, что дом сдается в сентябре 2011 года. При подписании допсоглашения происходит пересчет согласно индекса строительно-монтажных работ. При этом уже будут включаться индексы за июль, август и сентябрь.

При этом, рассказывает дольщик Дмитрий, строительство затягивается искусственно. Съемочная группа на площадку приехала в 7 вечера. Работа кипит. Но только на соседних объектах. Кроме того, будущие новоселы ежедневно на форуме выкладывают фоторепортажи о ходе строительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Темпы неутешительные.

Инесса Антоненко, участник долевого строительства:

Дорого обиходится та халатность и разгильдяйство, которое существует по отношению к нашей стройке. Застройщик ссылается на то, что зимой были плохие погодные условия. Сейчас стоят замечательные погодные условия, но работа движется очень медленно.

Что же все-таки мешает строителям и во сколько обойдется новоселам возводимое жилье, мы решили поинтересоваться у директора строительной организации. Правда вразумительного ответа так и не получили.

Корреспондент:

Интересует дом на Янковского-Горецкого. Планируете ли вы поднимать цену за квадратный метр?

Директор:

Вы вообще в терминологии разбираетесь?

Корреспондент:

Разбираюсь. Что такое индекс СМР я знаю.

Директор:

При долевом строительстве застройщик имеет право применять индексы без согласования с дольщиком в одностороннем порядке.

Корреспондент:

В паспорте объекта было написано, что срок сдачи дома – июль. Сейчас срок затягивается до сентября. Соответственно, и индексы будут другими.

Вчера я встречалась с дольщиками. Они говорят, что в некоторое время отсутствуют строители на стройке.

Директор:

Пусть говорят. Они хотят построить квадратные метры за бесплатно.

Бесплатных квадратных метров действительно не бывает. Да и эти люди, заплатив за каждый метровый отрезок площади по 3 миллиона, явно на это и не претендовали. А теперь по независящим от дольщиков и весьма смутным причинам, будущие новоселы должны не только оплачивать съемные квартиры неопределенное количество времени, но и доплатить за заветные квадратные метры.

Дмитрий Иванович, участник долевого строительства:

Застройщик прислал письмо с объяснением, почему произошло повышение цен. Там ссылка на какие-то проблемы с подрядчиком. Ссылка на то, что что-то не успели закупить. Опять же, дольщики свои платежи оплачивали вовремя. Что мешало те деньги использовать своевременно?

Совершенно противоположная ситуация обстоит на объекте в Каменной горке. Строители здесь трудятся в 3 смены: с 8 утра и до 11 вечера. И уже опережают запланированную дату сдачи объекта.

Екатерина Викторовна представляет интересы большого коллектива будущих владельцев новых квартир. Они, говорит, конечно, волнуются. И самый распространенный вопрос – не выльется ли цена за жилые метры в гораздо большую сумму, нежели в уже прописанную в договоре. Председатель кооператива поясняет: если в начале строительства в этом самом договоре была прописана сумма 2 миллиона 380 тысяч за квадратный метр, то сегодня она уже снизилась.

Екатерина Гуща, председатель ЖСПК:

Сейчас цена квадратного метра – 2.190. Я думаю, что она не сильно изменится.

Окончание строительства было запланировано на сентябрь этого года, но, я думаю, что получится сдать дом в августе.

Опережение темпов – еще и существенная экономия, поясняет Екатерина Викторовна. Понятно, что в последнее время стройматериалы подорожали. Поэтому упор, в основном, на белорусские. При этом строители стараются сберечь средства и на транспортных расходах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Именно так, по мнению Президента, и должно сегодня вестись строительство. К теме жилищной отрасли Александр Лукашенко уже возвращался дважды за последнее время. Главный вопрос – сколько стоит дом построить с учетом новых цен на энергоносители и стройматериалы. Правительство подсчитало: до конца года в среднем это два миллиона двести тысяч рублей. По мнению Президента, цена квадратного метра может быть и меньше. Самое важное – суммы в уже подписанных договорах пересматриваться не должны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Здесь надо все бросить, но человека не обидеть.

Еще один вариант удержания цен — импортозамещение. Сегодня на каждом доме минимум 5% стройматериалов можно заменить белорусскими. Ведь цена на некоторые импортные возросла в 3 раза, хотя есть и отечественные, которые не уступают по качеству. А то, что приходится закупать за рубежом, стоит приобретать централизованно. К примеру, создать единую систему закупок импорта. Пока мы часто переплачиваем дилерам.

Белорусская столица в квартирном вопросе стоит особняком. Если в регионах уже строятся люди, ставшие на очередь в 2007-ом, а то и в 2010-ом году, то в столице ждут в очереди по 20 лет. Один из выходов, считает Президент, давать людям земельные участки. И привлекать их туда, где нужна рабочая сила.

Вообще же белорусские новоселы только за последние пять лет обжили 26 миллионов квадратных метров. При этом больше 70% жилья возведены с государственной поддержкой. Это значит, что три из четырех квартир построены, в том числе, и при помощи льготного кредитования. Такая форма господдержки останется и в будущем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, ее распределение стоит пересмотреть.

Александр Лукашенко:

Льготное кредитование будет сведено к тому объему, который сегодня государство может выдержать, чтобы не создать очередные проблемы на рынке – валютном, финансовом, экономическом и так далее. Я сразу могу сказать, кого мы будем поддерживать, исходя из наших приоритетов и целей, – это многодетные семьи.

Другие категории: также мы должны помочь армии, милиции, тем, кто на государственных постах.

Правительство предлагает выдавать льготные кредиты еще и тем, кто стоит в очереди более 20 лет, тем, кто нуждается в социальной защите, проживает в ветхом жилье или общежитиях.

Главное, подчеркивает президент, – не потерять развитую строительную индустрию. Поэтому уже к началу полугодия должна быть проработана четкая система по возведению жилья. Начиная с импортозамещения и заканчивая льготными кредитами, чтобы уже в ближайшее время белорусы точно знали, как они будут строить, с каким кредитом и по какой цене.