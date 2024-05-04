В БГПУ провели финальное занятие в рамках проекта «Формула стиля и имиджа современного педагога»

Финальное занятие провели 4 мая в рамках проекта «Формула стиля и имиджа современного педагога» в Белорусском государственном педуниверситете имени Максима Танка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 человек, включая студентов БГПУ, представителей пяти педагогических колледжей, прошли все ступени обучения. Учитель должен быть настоящим примером, и здесь мелочей не бывает. Важно все – от элементов имиджа, соблюдения современного этикета и делового стиля, правильно выбранного идеального костюма и аксессуаров. Прививали вкус участникам проекта педагоги Национальной школы красоты.

Ирина Дылевская, учащаяся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа: Сейчас очень важно формировать правильный имидж педагога, потому что дети сейчас достаточно современные. И наш внешний вид, во что мы одеты, как мы накрашены, как мы выглядим и, самое главное, как мы разговариваем. Это тоже привлекает их внимание.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Этот образ очень важен. И если те навыки, которые они приобретут вместе со специалистами, будут потом подкрепляться их ежедневным трудом, то я уверена, что наши молодые специалисты будут выглядеть достойно и наших молодых учителей будут любить.

Проект был пробным, но в следующем учебном году планируется охватить все колледжи Беларуси, где готовят будущих педагогов.