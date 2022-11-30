Новости Беларуси. В Бешенковичском районе перезахоронили останки 65 мирных жителей. Осенью 1942 года они были расстреляны фашистскими оккупантами вблизи деревень Слобода и Бортники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О трагической странице в истории рассказали местные жители в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Позже дополнительные свидетельства были получены при изучении архивных документов. Окончательно информация подтвердилась этим летом. Специалисты 52-го поискового батальона обнаружили ямы, в которых находились останки. Экспертиза показала, что они были убиты в разное время. А это значит, что фашисты зверствовали там не один месяц.

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Из небытия достаются новые факты, новые жертвы. В архивах Российской Федерации были обнаружены более достоверные сведения о факте уничтожения жителей в этом месте. Это позволило более точно установить место. И у нас получилось, что помимо показаний людей, которые в ходе допросов рассказали о данном случае, еще и получены были документальные свидетельства.