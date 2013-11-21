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Почти 90-килограммовую тыкву вырастили в Беларуси

21 ноября 2013 13:11
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Новости Беларуси. Почти 90-килограммовую тыкву вырастили в Беларуси. Таков один из рекордов, установленных огородниками, участвовавшими в конкурсе «Великан-2013». 21 ноября подвели его итоги и наградили победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс – юбилейный, двадцатый. С каждым годом результаты становятся «весомее» и число участников растет.

Аграрные рекордсмены делятся опытом. Признаются, что секрет гигантов не в обильных удобрениях. Любовь и мастерство – это главное.

Валентина Лиштван, участница конкурса:
Самая большая заслуга в выращивании – это любовь к растениям, с которыми я разговариваю. Очень люблю их просто. До темна нахожусь в огороде, утром я постоянно, в шесть утра, не могу не сходить посмотреть. При том, что я еще работаю, хожу всегда и смотрю, что изменилось за ночь.

# Растения и цветы # общество # Валентина Лиштван

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