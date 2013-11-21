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Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Первомайском районе Минска

21 ноября 2013 18:55
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Новости Минска. С заботой о пожилых. Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Первомайском районе столицы. Разместилось оно в центре соцобслуживания населения. Постояльцев ждут уютные апартаменты и квалифицированный персонал.

Пока время с пользой здесь проводят двадцать пенсионеров. Сотрудники центра обещают организовать для своих подопечных кружки по интересам и экскурсии по городу. Кроме того, здесь окажут квалифицированную медицинскую, психологическую и юридическую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты

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