Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Первомайском районе Минска

Новости Минска. С заботой о пожилых. Отделение дневного пребывания для пенсионеров открылось в Первомайском районе столицы. Разместилось оно в центре соцобслуживания населения. Постояльцев ждут уютные апартаменты и квалифицированный персонал.

Пока время с пользой здесь проводят двадцать пенсионеров. Сотрудники центра обещают организовать для своих подопечных кружки по интересам и экскурсии по городу. Кроме того, здесь окажут квалифицированную медицинскую, психологическую и юридическую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.