В Беларуси ждут мороза до 16-20 градусов и снега до 20 сантиметров

Новости Беларуси. Все службы Беларуси должны быть готовы к работе в сложных зимних условиях. Эту тему обсуждали сегодня в правительстве. Причем, мероприятие прошло в форме видеоконференции. В ней приняли участие представители Министерств по чрезвычайным ситуациям, ЖКХ, транспорта, энергетики, а также представители областных комитетов.

Решение собрать внеочередное заседание комиссии продиктовано погодой. Она усложнилась на территории России, в странах Евросоюза. Снегопады затронули и некоторые регионы Беларуси. В нашей республике все действия в подобных ситуациях регулируются законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В Российской Федерации серьезные проблемы создались из-за обильных осадков, поэтому мы решили еще раз рассмотреть этот вопрос в правительстве, насколько наши службы, государственные органы и все причастные к этому готовы к работе в зимних условиях. Мы должны принять все меры для того, чтобы исключить подобные ситуации у нас в стране.

Как отметили в МЧС, все службы и техника готовы к работе в зимних условиях. После 7 декабря в Беларуси ожидаются серьезные осадки, что скажется на дорожном движении. Температура пойдет в минус. Местами будет понижение до 16 — 20 мороза. Снежное покрывало в среднем вырастет до 20 сантиметров, а местами и того больше.

Александр Гончаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Судя по работе проведенной, ведомства готовы, все службы подготовлены, техника, люди прошли определенную подготовку. Поставлены задачи в ближайшее время, что успеем поправить, кого надо – спросим, все должно быть под контролем.

На борьбу со снегом в Минске вышли порядка 100 спецмашин. Госавтоинспекция советует водителям быть осторожными на кольцевой: сегодня там уже произошло около 10 ДТП.

Минск сегодня замело. Снег начался внезапно с самого утра. И сразу — метелью. За считанные минуты столичные улицы стали труднопроходимыми. В такой ситуации уборочные службы работали в экстренном режиме. За день ушло 16 тысяч тонн соли.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Сегодня около 10.30 утра вся техника – это свыше 300 единиц - вышла на улицы. Специальные комбинированные дорожные машины с просыпкой песчано-соляной соли, около 500 человек работают на уборке снега.

Последствия снежного утра на себе ощутили и водители. «День жестянщика» сегодня праздновали на кольцевой. Там аварий больше всего. Около десятка ДТП на МКАДе от Малиновки до Сухарево. Водители теряли управление даже на зимней резине. Поэтому ГАИ и сейчас рекомендует: лучше кольцевую объезжать.

Юлия Голубовская, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД мингорисполкома:

Более эффективно было бы отказаться в такую погоду от личного авто и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Однако эти кадры наглядный пример: на дороге, ставшей катком, не застрахован никто. Автобус и троллейбус столкнулись прямо на остановке в Минске. Первый высадил пассажиров и уже отъезжал, второй готовился занять его место. Дальше — в ускоренном режиме. Водитель троллейбуса пытался затормозить. Не удалось. Пострадали две пассажирки.

По словам синоптиков, нынешний снегопад — только репетиция пятничной метели. Послезавтра в Беларусь придет влажный циклон из Украины. По всей стране снегопады ожидаются еще сильнее.

Людмила Паращук, главный синоптик Республиканского гидрометцентра Беларуси:

В целом, ожидается что высота снега будет 25-30 см. По предварительному прогнозу, в середине следующей недели снегопады прекратятся, но усилятся морозы.

Убирать выпавший снег в Минске будут всю ночь. На борьбу с ним выйдет дополнительный экипаж техники.

Впрочем, то, что уборочным службам проблемы, для большинства белорусов — наверняка радость. Сегодняшний снег тот самый, настоящий. И продержится до весны. А к концу недели синоптики передают морозы до минус пятнадцати. Поэтому теперь уж точно — зима пришла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.