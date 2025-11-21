В Беларуси завершилась уборка сахарной свёклы

В Беларуси завершена уборка сахарной свеклы. Накопано почти 6 миллионов тонн урожая – это больше, чем в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность выросла на 51 центнер с гектара.

Такой рекордный урожай позволяет полностью обеспечить внутренний рынок собственным сахаром. Сегодня белорусские заводы производят свыше 600 тысяч тонн продукции в год, из которых около 350 тысяч тонн остается в стране, а остальное успешно реализуется за рубеж. Беларусь входит в мировую десятку крупнейших экспортеров сахара. Сладкий урожай 2025 года – стратегический ресурс для экономики и еще одно подтверждение продовольственной безопасности.