В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих

В Беларуси рассматривается возможность запрета рекламы электронных сигарет. Употребление табака подростками за последние 15 лет снизилось в пять раз, но широко распространилось парение вейпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Пронина, заведующая отделением Международного научно-технического сотрудничества Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Одним из химических веществ, которые находятся в жидкости для электронных сигарет, есть химическое вещество, аналогичное витамину Е. То есть это химически синтезируемый витамин Е. Он, попадая в легкое, структурно сжигает альвеолы, то есть они изменяются в системе. И альвеолы не могут больше расширяться, наполняться дыхательным воздухом. Соответственно, легкое в последствии, определенная доля легкой, выключается из воздуха обмена. Возникает опасность развития болезни альвеолит, химический ожог легкого. Это неизлечимо.

В нашей стране борьба с курением, особенно вейпов, ведется на законодательном уровне. Советом министров принят ряд постановлений, которые ограничивают распространение такой продукции. Разрабатывается новый законопроект, направленный на ограничение использования электронных сигарет.