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В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих

21 ноября 2025 06:35
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В Беларуси рассматривается возможность запрета рекламы электронных сигарет. Употребление табака подростками за последние 15 лет снизилось в пять раз, но широко распространилось парение вейпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих-2

Такими курительными системами пользуются 15 % школьников. А согласно исследованиям ВОЗ, вейпы пагубно воздействуют на сердечно-сосудистую, дыхательную, репродуктивную, иммунную, нервную системы. Их использование также становится причиной онкологических заболеваний.

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В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих-4

Татьяна Пронина, заведующая отделением Международного научно-технического сотрудничества Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Одним из химических веществ, которые находятся в жидкости для электронных сигарет, есть химическое вещество, аналогичное витамину Е. То есть это химически синтезируемый витамин Е. Он, попадая в легкое, структурно сжигает альвеолы, то есть они изменяются в системе. И альвеолы не могут больше расширяться, наполняться дыхательным воздухом. Соответственно, легкое в последствии, определенная доля легкой, выключается из воздуха обмена. Возникает опасность развития болезни альвеолит, химический ожог легкого. Это неизлечимо.

В нашей стране борьба с курением, особенно вейпов, ведется на законодательном уровне. Советом министров принят ряд постановлений, которые ограничивают распространение такой продукции. Разрабатывается новый законопроект, направленный на ограничение использования электронных сигарет.

В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих-6

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В проекте есть жесткие меры, которые помогают ограничить потребление этой продукции. Одна из таких мер – это запрет рекламы не только жидкостей, но и самих устройств, которые на данный момент рекламируются, как вы можете заметить, везде.

В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих-8

Инна Солдатенко, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Вообще государство прилагает огромное количество усилий. Во-первых, для внедрения и расширения профилактических мер против онкологических заболеваний. А второе, лечебное диагностическое мероприятие на сегодняшний момент всем пациентам. Выполняются в полном объеме, невзирая на место жительства пациента.

Курение остается ведущей предотвратимой причиной смерти. Медики подчеркивают: безопасных сигарет не существует, а единственный надежный способ снизить риски – полный отказ от табака и никотиносодержащей продукции.

# Курение в Беларуси

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