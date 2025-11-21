В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих

В Беларуси рассматривается возможность запрета рекламы электронных сигарет. Употребление табака подростками за последние 15 лет снизилось в пять раз, но широко распространилось парение вейпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси рассматривается возможность запрета рекламы электронных сигарет. Употребление табака подростками за последние 15 лет снизилось в пять раз, но широко распространилось парение вейпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такими курительными системами пользуются 15 % школьников. А согласно исследованиям ВОЗ, вейпы пагубно воздействуют на сердечно-сосудистую, дыхательную, репродуктивную, иммунную, нервную системы. Их использование также становится причиной онкологических заболеваний.
Продают вейпы детям – как нелегальные продавцы в Сети обходят запрет?
Татьяна Пронина, заведующая отделением Международного научно-технического сотрудничества Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Одним из химических веществ, которые находятся в жидкости для электронных сигарет, есть химическое вещество, аналогичное витамину Е. То есть это химически синтезируемый витамин Е. Он, попадая в легкое, структурно сжигает альвеолы, то есть они изменяются в системе. И альвеолы не могут больше расширяться, наполняться дыхательным воздухом. Соответственно, легкое в последствии, определенная доля легкой, выключается из воздуха обмена. Возникает опасность развития болезни альвеолит, химический ожог легкого. Это неизлечимо.
В нашей стране борьба с курением, особенно вейпов, ведется на законодательном уровне. Советом министров принят ряд постановлений, которые ограничивают распространение такой продукции. Разрабатывается новый законопроект, направленный на ограничение использования электронных сигарет.
Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В проекте есть жесткие меры, которые помогают ограничить потребление этой продукции. Одна из таких мер – это запрет рекламы не только жидкостей, но и самих устройств, которые на данный момент рекламируются, как вы можете заметить, везде.
Инна Солдатенко, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Вообще государство прилагает огромное количество усилий. Во-первых, для внедрения и расширения профилактических мер против онкологических заболеваний. А второе, лечебное диагностическое мероприятие на сегодняшний момент всем пациентам. Выполняются в полном объеме, невзирая на место жительства пациента.
Курение остается ведущей предотвратимой причиной смерти. Медики подчеркивают: безопасных сигарет не существует, а единственный надежный способ снизить риски – полный отказ от табака и никотиносодержащей продукции.