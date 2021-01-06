«Испытываешь непередаваемые эмоции». Хоккейная команда Президента приехала в детский дом с подарками

Новости Беларуси. Традиция, которой не изменяют. Каждый год в канун самого доброго праздника участники Рождественского международного турнира любителей хоккея навещают детей, оставшихся без родительской опеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году из-за пандемии соревнования отменили, но о добрых делах хоккеисты не забыли и заглянули в столичный детский дом № 5. Как прошла встреча, в материале Илона Волынец.

Илона Волынец, корреспондент:

Коронавирус смог отправить на карантин миллионы людей по всему миру, закрыл границы, остановил производства, но рождественское чудо оказалось ему неподвластно. Волшебство случается там, где в него искренне верят. И мы сейчас находимся именно в таком месте.

Гостей в столичном детском доме № 5 ждали давно. Вместе придумывали сценарий, готовили костюмы, учили роли. И вот на пороге эти крепкие парни, которых и не узнать без мощной хоккейной экипировки. Дед Мороз со Снегурочкой намекают: сказка начинается и в ней свои правила.

Андрей Башко, игрок хоккейной команды Президента:

Это не просто тепло было, испытываешь непередаваемые эмоции. Просто это надо один раз посетить, чтобы почувствовать всю доброту, всю теплоту, все то, чем наполнено вот это место.

Здесь живут 75 воспитанников, самому маленькому – всего четыре. У каждого ребенка своя непростая история, но заветное желание, пожалуй, одно.

Вероника Тарасевич:

Все время загадываю, чтобы у меня и моей сестры все было хорошо. Быть счастливыми – это когда у тебя есть близкие люди, которые всегда могут тебя поддерживать и понимать в любую трудную минуту.

Артём Горошко:

Каждому хочется, чтобы у каждого была всякая вещь. Если в это верить, то все это сбудется.

В век планшетов и телефонов сложно удивить подарком. Но эти 20 железных красавцев идеально припарковались в спортзале. Неподдельный восторг даже у директора.

Наталия Хурсевич, директор детского дома № 5 г. Минска:

Новый год – это, конечно, время волшебства, время доброты, и абсолютно каждый человек хочет, чтобы в этот момент он был не один. Наши дети, дети с непростой судьбой, конечно, хотят этого больше всего. Поэтому хочется сказать огромное спасибо Президентскому спортивному клубу, команде по хоккею Президента Республики Беларусь за то, что нашли время, нашли желание, силы, чтобы приехать, поздравить как каждого ребенка индивидуальным подарком, так и весь детский дом, подарив нам 20 велосипедов, которые мы обязательно будем использовать, потому что наши дети очень любят заниматься спортом и соблюдают все основы здорового образа жизни. И подарили детскому дому 25 000 рублей для покупки мягкой мебели для групп, где живут наши дети.

Ярослав Чуприс, игрок хоккейной команды Президента:

Спорт в любом случае – это здоровое. Это здоровая нация, здоровые люди, здоровое поколение, поэтому мы стараемся и своим детям, и там, где бываем, в каких-то детских домах всегда прививать и рассказывать, что такое спорт, и как это вообще хорошо для будущего нашей страны.

Хоккеисты команды Президента навещают ребят не первый раз. Презентованный в 2018 году скалодром и все необходимое снаряжение до сих пор пользуется большим спросом. Тренировочный процесс налажен практически как у профессиональных спортсменов: три раза в неделю по полтора часа. Интересно всем: и малышам, и подросткам. Чтобы за всеми уследить, работают два тренера. На олимпийские результаты они не замахиваются. Занятия полезны и для повседневной жизни: укрепляют тело, развивают выносливость.

Иван Ананчиков, преподаватель Республиканского центра экологии и краеведения:

В физическом плане это прежде всего координация. Координация, выносливость, то есть они становятся более стойкими, сильными физически – развивает многосторонне. Лазанье на веревках – это получение навыков вязания узлов туристических – то, что им может в жизни пригодиться, и тоже ловкость, координация.

На память об этой теплой встрече – индивидуальный подарок, а еще игровой свитер Президента и игроков команды.

С пустыми руками не отпустили и гостей. Для спортсменов дети подготовили сувениры, которые сделали своими руками.

Арина Лелеш:

Было самое неожиданное, что раньше я на цимбалах обычно сбивалась и у меня руки все тряслись, а сегодня что-то все начало получаться. Все, как я хотела.