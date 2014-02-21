Улица Пулихова в Минске: от архиерейского сада до приюта культурной и политической элиты

Извилистая набережная и невероятные панорамы на Свислочь. В начале XIX века на этой территории размещалась усадьба архиепископа минского-бобруйского Антония Зубко. Это был высокообразованный человек, ас естественных наук. Он интересовался архитектурой, по его авторскому проекту на прекрасном ландшафте разбили сад. Антоний Зубко создает здесь собственную резиденцию. Так, больше века горожане будут знать этот район, как архиерейский сад или архиерейское урочище.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Раней гэты сад пералягаў у той бок цяперашняй чыгункі, а тут знаходзіўся загарадны архіерэйскі палац, домікі, зробленыя з гліны (паводле ягонага праекта), цэлы комплекс, і царква Святога Антонія. У бок архіерыйскага падвор’я пралягала вуліца, якая сёння называецца вуліца Пуліхава.

В середине XIX века вокруг резиденции архиепископа выросла целая Слобода. Она граничила с Долгим Бродом и Кошарами. Территория активно заполняется деревянными домами. Остатки частной застройки – как эхо прошлого. А ведь всего лет 40 назад деревянная застройка на Пулихова преобладала над панельными высотками. Сады-огороды, петухи вместо будильников.

Сергей Харевский вспоминает улицу своего детства: тогда деревья были другими, а по центру города бегали белки.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Над ракой Свіслач, якая была ў два разы вузейшая, вербы схіляліся, як у джунглях. Дзіцям можна было перапалзаць з берага на бераг. З гэтага боку вёў мост на вуліцу Чырвонаармейскую. Тут быў нават драўляны млын. Над гэтай тэрыторыяй панавала пажарная каланча, з якой назіралі, ці не здарылася ў якой хаце бяда.

Сегодня трудно представить, что на месте парковой зоны когда-то плотно располагались дома. Мало того, они стояли на месте нынешней проезжей части.

Сама же улица Пулихова была брусчаткой шириной в тротуар. Так, возле дороги вполне можно увидеть куст сирени, который раньше красовался под чьим-то окном. Железная дорога в 70-е годы XIX века разделила пополам архиерейский сад и добавила в пасторальную тишину громкий стук колес.

В 1923 году улица вдоль Свислочи была переименована в честь минского революционера Ивана Пулихова, который после кровавой трагедии (Курловского расстрела) в защиту чести народа совершил неудачное покушение на губернатора Курлова. За что и поплатился жизнью.

Сегодня память о революционере увековечили на 1-м доме. К слову, это здание стало первым каменным на улице Пулихова.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Справа ў тым, што ён швырнуў бомбу, якую ўжо папярэдне праверылі ў царскай ахранцы, вынулі запал. Ён кінуў бомбу, якая не магла забіць губернатара Курлова. Івана Пуліхава ўсё ж такі павесілі, негледзячы на тое, што ягоны бацька падаў касацыйную скаргу. Павеіслі на браме мінска й турмы. Там, дзе сёння Пішчалаўскі замак.

В 60–70-х годах на Пулихова началось активное жилищное строительство. А к Олимпиаде-80 от деревянной застройки усадебного типа практически не остается и следа. Новые высотки по эксклюзивным проектам были предназначены для партийной и культурной элиты города.

Пулихова стали в народе называть «районом пыжиковых шапок». Так, в этом ярком дворике в 80-е разъезжали на шикарных авто Мулявин и Вуячич, творили писатели Иван Чигринов, Борис Саченко, радовал соседей харизматичный артист театра и кино Стомма. Сегодня о почетных жителях свидетельствуют мемориальные портреты. А в пятерке на Пулихова квартировались артисты театра оперы и балета. Услышать арию можно было прямо под окном.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Жылі многія прадстаўнікі партыйнай і савецкай эліты, сакратары ЦК Камуністычнай партыі Беларусі Сакалоў, Кісялёў, Малафееў. Тут жыў старшыня Вярхоўнага Савета БССР Дземенцей. Але, перад усім, тут жыло багата прадстаўнікоў беларускай творчай інтэлігенцыі. Тут жыў паэт Кастусь Кірыенка, аўтар шматлікіх шлягераў.

Маленькая улочка Азгура – параллельно с Пулихова. Именно здесь до 60-х годов XIX века фактически проходила граница города, а минчане называли улицу Старозагородной.

Имя знаменитого скульптора Заира Азгура улица получит в 90-е. И неспроста. В этом доме творил мастер.

Это место – еще один яркий кадр из детства историка Сергея Харевского. Родной 7-й дом посреди яблонь и груш. Здесь селилась медицинская элита, консулы Польской Народной Республики и Немецкой Демократической Республики. Дом в начале 70-х был отличной обзорной площадкой на деревянные строения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Гэтаму саду, я яго добра памятую, бадай, гадоў 70. Менавіта так выглядала большая частка вуліцы. Тут стаялі прыватныя хаты з хлявамі, з падваламі.

Историческая прогулка по Пулихова немыслима без былой живой криницы. Она начиналась на месте современного фонтана и впадала в Свислочь. Это была заповедная точка для минчан.

Знаменитый мост на Пулихова – настоящий сторожил. Он родом еще из 30-х годов. Скромно спрятался на берегу – легенда и старейшее производство Минска – станкостроительный завод имени Кирова.

Улица-парк. Любимая модель фотографов и художников. Место отдыха минчан. Приют культурной и политической элиты.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

І сёння тое, што вы бачыце, гэта сапраўды цудоўны прыклад паркавага будаўніцтва, частка славутага мінскага водна-зялёнага дыяметра, адзін з найлепшых паркаў Мінска, дзе засталіся яшчэ старыя дрэвы, якім, бадай, можа, і за 100 гадоў. Для Мінска гэта вялікая рэдкасць.