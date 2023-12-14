Как делают инфузионные растворы в Беларуси? Показываем все этапы производства

Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.

Несвижский завод медпрепаратов начал работу больше 60 лет назад. Рассказываем историю предприятия – подробности.

Основной составляющей при производстве инфузионных растворов является качественная вода. Для этого на предприятии организована многоступенчатая система водоподготовки.