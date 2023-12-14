Как делают инфузионные растворы в Беларуси? Показываем все этапы производства

Выпуск инновационной продукции. Как белорусские предприятия находят новые пути развития и какими импортозамещающими товарами могут похвастаться наши производители? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Несвижский завод медицинских препаратов.
Несвижский завод медпрепаратов начал работу больше 60 лет назад. Рассказываем историю предприятия – подробности.
Основной составляющей при производстве инфузионных растворов является качественная вода. Для этого на предприятии организована многоступенчатая система водоподготовки.
Геннадий Светлович, первый заместитель директора – главный инженер завода медицинских препаратов:
Первоначально исходная вода поступает из собственных артезианских скважин, расположенных на территории организации. Затем она проходит стадию обезжелезивания, поступает в цех, проходит стадии умягчения, ультрафильтрации, обратного осмоса, электродеонизации. На выходе мы имеем очищенную воду, которая поступает на узел хранения, в распределение воды очищенной. Очищенная вода применяется для технологических нужд, а также поступает на финишной стадии водоподготовки методом дистилляции. После дистилляционной установки мы получаем воду инъекционную, которая поступает на узел хранения и распределения воды инъекционной. И данная вода поступает уже в отделение приготовления инфузионных растворов.
Выпуск инфузионных растворов на предприятии налажен в двух основных цехах. Один из них – цех медицинских препаратов и другой продукции, где работает линия по производству лекарственных средств в стеклянных бутылках.
Подробности в видео.