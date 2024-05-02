В Беларуси за сутки ликвидирован один лесной пожар и 24 загорания травы и кустарников

Новости Беларуси. Один лесной пожар и 24 загорания травы и кустарников ликвидированы в Беларуси за сутки. С наступлением теплой, засушливой погоды обстановка в лесном фонде страны вновь осложнилась. Существенно выросли риски воспламенений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые в этом сезоне возгорания были зафиксированы еще в начале марта. Жара, отсутствие осадков – все это может привести к пожару, однако зачастую причиной чрезвычайных происшествий все же становятся люди. По статистике, в 9 из 10 случаев. Поэтому в МЧС постоянно напоминают о правилах безопасности. Прежде чем отправиться в лес, необходимо убедиться, не введен ли запрет или ограничение на посещение.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Разводить костры и устанавливать мангалы в лесных массивах можно только в специально оборудованных для этого местах. За разведение костров и мангалов в неустановленных местах грозит административная ответственность и штраф в размере до 12 базовых величин. Разводя костер в лесном массиве, не забывайте меры безопасности, помните, что кострище нужно обязательно окопать, под рукой держать емкость с водой, лопату, автомобильный огнетушитель.

По состоянию на 2 мая ограничения на посещение лесов введены на всей территории республики. В пожароопасный сезон обстановка может меняться ежедневно. Оперативную информацию можно отследить по интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.