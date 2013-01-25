В Беларуси за помощью для беженцев чаще всего обращаются граждане Афганистана

Новости Беларуси. Помощь беженцам в Беларуси станет более эффективной. Накануне в Минске был подписан Протокол о сотрудничестве между МВД, международными организациями и общественными объединениями.

Эксперты из этих структур смогут оказывать содействие в предоставлении приехавшим статуса беженца или дополнительной защиты. Так, в прошлом году по этому вопросу обратились 106 иностранцев. Большинство — граждане Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Беларусь уже сегодня является страной, в которой внутреннее законодательство в отношении беженцев является наиболее прогрессивным не только в Европе, но и в целом мире. А изменится то, что у нас произойдет такая имплементация общих принципов и норм качественных, которые мы имеем в качестве образца пока еще и будем применять на практике в деятельности МВД, министерства здравоохранения и социальной защиты населения, в отношении беженцев, находящихся на нашей территории.