Разрушая стереотипы: девушка-хоккеистка и мужчина-учитель начальных классов

Девушка на коньках – вызывает восхищение. А девушка на коньках и с клюшкой – еще и удивление. Стереотипы о мужских и женских профессиях актуальны и сегодня. Хотя маленьких девочек, мечтающих погонять шайбу на льду, не так уж мало – найти тренера, который набирает группу практически невозможно – не женское это дело, в хоккей играть.

Лидия Малявко, хоккеистка:

Очень много знакомых и в Гродно, и в Минске все пишут, но почему-то нет возможности, не создают таких отдельных школ у нас.

Лиде 17 лет. И 14 из них она уверенно стоит на коньках.

Лидия Малявко, хоккеистка:

В 3 года меня папа поставил на коньки, потом занималась фигурным катанием 5-6 лет, потом семьей посещали хоккейные матчи, смотрела на братьев, как они играют. Мне очень нравилось! И потом я сказала папе, что хочу играть в хоккей.

Так как женских хоккейных команд в родном Гродно не было, десятилетняя Лида начала тренироваться с мальчиками. С первых дней она показала характер и мальчишки приняли ее за свою! Тем более, что девчонка играла с ними на равных и ни в чем не уступала!

Лидия Малявко, хоккеистка:

Я была уверенная в себе, с мальчишками играла, не давала себя в обиду.

Психологи говорят, что люди выбирают такие профессии по двум причинам.

Наталья Таран, психолог:

Если это призвание – это понятно, это дар свыше, дар природы и человек его реализует, а иногда, когда профессия выбрана случайно, это эпатаж, шокировать своих родителей, шокировать взрослых, может быть, всю страну, всю планету, потому что я выбрал что-то такое неординарное.

Фраза «Учительница первая моя» у нас вызывает теплые воспоминания о детстве и начальной школе. И лишь немногие из нас вспоминают о первом учителе. Потому что мужчина- преподаватель начальных классов – большая редкость.

Николай Шавловский, преподаватель начальных классов:

Со школы начинается наше будущее, будущее государства, поэтому каким оно будет, наше государство, зависит от школы, конечно, от того, каких мы вырастим детей, какое будет поколение. Поэтому с детских лет я мечтал стать или врачом, или учителем.

Сложно представить отца и мужа, который по вечерам вместо просмотра телевизора проверяет тетради с домашним заданием.

Николай Шавловский, преподаватель начальных классов:

Говорят, сапожник без сапог, просто времени не хватает на своих детей, потому что отдаешь всего себя детям, своим ученикам.

Николай Григорьевич работает в школе более 30 лет и считает, что наладить контакт с маленькими детьми несложно. А вот сохранить доверительные отношения стоит немалого труда.

Николай Шавловский, преподаватель начальных классов:

Переходный класс, пятый, он самый сложный класс в школе, потому что ребят идут от одного учителя к разным учителям. Конечно, проблемы возникают и я стараюсь их решать контактом с ребятами и с учителями.

Гораздо труднее работать в женском коллективе. Поэтому быть хорошим психологом приходится не только с учениками!

Николай Шавловский, преподаватель начальных классов:

Женский коллектив, может это и нельзя говорить, но это очень сложный коллектив.

Герои нашего сюжета на 100% выбрали профессию по призванию! И результаты работы говорят сами за себя, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».