В Беларуси выросло производство молока

Новости Беларуси. Производство молока в Беларуси за 9 месяцев выросло на 6,5 % в сравнении с таким же периодом прошлого года. На одного человека это более 850 килограммов. Такие данные озвучены на Международном форуме «Беларусь молочная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка собрала около 400 участников из 11 стран для обмена опытом и технологиями, налаживания деловых контактов и обсуждения трендов в этой отрасли. К слову, среди самых перспективных направлений сейчас производство сухих и быстрорастворимых продуктов. Именно в это собираются инвестировать белорусские производители в ближайшее время.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Новые виды продукции для нас актуальны. В первую очередь сегодня это белковые продукты, которые будут производиться для спортсменов, людей более пожилого возраста, молодежи, безлактозные продукты, которые имеют своего потребителя. Спектр увеличения и расширения новых линеек продукции, начиная с сыров, смесей, очень большой.