В Беларуси вступать в брак стали позже, а число женщин детородного возраста уменьшилось

Новости Беларуси. В Беларуси повышается средний возраст вступления в брак как для мужчин, так и для женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2016 году он был 27,8 года для мужчин, а для женщин – 25,6 лет.

Предварительные результаты социологического исследования по теме семьи и гендера представили 4 декабря в Минске. Их главная цель – увеличить рождаемость в стране.

В исследовании приняли участие более 10 тысяч респондентов со всех регионов страны. Они отвечали на проблемные вопросы, касающиеся семейных ценностей, роли мужчины и женщины в совместной жизни и повышения демографии. К слову, для этих исследований в Беларуси впервые применили электронные планшеты.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Причиной спада рождаемости явилось то, что в республике снижается количество женщин детородного возраста. За прошлый год где-то на 26 тысяч стало меньше женщин детородного возраста – это одна из причин. Поэтому мы хотим с помощью исследования понять, как стимулировать людей, чтобы они решались на рождение детей в семье.

Проект продлится до апреля 2018 года, после чего белорусские ученые издадут двухтомную коллективную монографию, в которой разместят итоговые результаты работы.