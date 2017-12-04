Составить европротокол на месте или вызвать ГАИ: «за» и «против» взвешивают водители и инспектор РУВД

Новости Беларуси. С приходом холодов традиционно возрастает количество ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как следствие, из-за долгих разбирательств и ожидания инспекторов на дорогах возникают пробки. За сутки в Минске происходит более 100 аварий. Как правило, большинство из них мелкие и незначительные. Как раз на одну из них мы и попали. Что делать в такой ситуации? Попробуем разобраться.

Случай банальный. Одна машина выезжала с парковки, вторая – заезжала. В итоге они немного «притерлись» передними бамперами. Ущерб минимальный – несколько царапин. Водители пробуют решить ситуацию на месте.

– Давайте решим на месте. Давайте составим европротокол. Я свою вину признаю.

– Нет, я сомневаюсь и все-таки вызываю ГАИ. Закон позволяет в таких ситуациях решить вопрос полюбовно с помощью так называемого европротокола. На месте виновник ДТП возмещает ущерб и едет по своим делам. Так мелкие дорожные проблемы предпочитает решать Валерий.

Валерий Друз:

Пока приедет ГАИ, пока всё вымеряет, измеряет… Это значительно сокращает время.

Но не всех такой вариант устраивает. После столкновения поди докажи, кто виноват. И хоть ущерб небольшой, некоторые принципиально вызывают инспекторов.

Дмитрий Морозов, водитель:

Вдруг какие-то скрытые повреждения? Кажется, бампер ударили. Смотрим, еще и какие-то крепления снизу слетели.

Пока практика европротокола в столице не очень популярна – мало ли что. В действительности же это реальная возможность решить проблему быстро. Его можно оформить, если сумма ущерба не больше 950 рублей. Но это не всё.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

В ДТП участвовало не более 2 автомобилей. Оба участника дорожного происшествия являются трезвыми. В ДТП никто физически не пострадал. Один из участников ДТП признает свою вину.

По статистике, аварий зимой больше. Так что стоит запастись бланками для оформления таких протоколов. Получить их можно на заправках и в страховых компаниях. Ну а чтобы снизить риск столкновения, не забудьте переобуться. С 1 декабря всех, кто до сих пор на летней резине, ждет штраф до 100 рублей. Но это в таком случае – не самое опасное.