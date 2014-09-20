Новости Беларуси. В Беларуси впервые открылась бесплатная мини-библиотека под открытым небом. На аллее перед главным корпусом БНТУ появился оригинальный домик для обмена книгами.

К акции присоединились и белорусские писатели. Среди них Тамара Лисицкая, Михаил Володин и Игорь Поляков. Они подарили библиотеке свои издания с автографами, тем самым дав старт проекту, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Идея таких библиотек проста: любой желающий может взять одну или две книги из импровизированного хранилища, а взамен положить свою.

Игорь Поляков, писатель:

Идея-то необычная. У нас в городе, особенно молодежь, любят, когда креативные фишечки такие. Несомненно, это интересно, хорошо и креативно. Я думаю, что будет пользоваться спросом.

Тамара Лисицкая, писательница:

Если книгу рекламировать, если делать креативные интересные ролики, видеоклипы на книги, если их читать, трансформировать в вечернем клубе как некое событие. Чтобы это стал мультимедийный, 3D, выпуклый проект, чтобы была возможность воздействовать на разные органы чувств и двигать в этой огромной плотной медийной массе и книгу тоже.

Отметим, белорусский книжный домик открылся в рамках международного проекта «Маленькие бесплатные библиотеки». Подобные книгохранилища зарегистрированы в более чем 60 странах. К слову, всего в мире их уже свыше 16 тысяч.