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В Беларуси впервые открылась бесплатная мини-библиотека под открытым небом

20 сентября 2014 14:35
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Новости Беларуси. В Беларуси впервые открылась бесплатная мини-библиотека под открытым небом. На аллее перед главным корпусом БНТУ появился оригинальный домик для обмена книгами.

К акции присоединились и белорусские писатели. Среди них Тамара Лисицкая, Михаил Володин и Игорь Поляков. Они подарили библиотеке свои издания с автографами, тем самым дав старт проекту, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 

Идея таких библиотек проста: любой желающий может взять одну или две книги из импровизированного хранилища, а взамен положить свою.

Игорь Поляков, писатель:
Идея-то необычная. У нас в городе, особенно молодежь, любят, когда креативные фишечки такие. Несомненно, это интересно, хорошо и креативно. Я думаю, что будет пользоваться спросом.

Тамара Лисицкая, писательница:
Если книгу рекламировать, если делать креативные интересные ролики, видеоклипы на книги, если их читать, трансформировать в вечернем клубе как некое событие. Чтобы это стал мультимедийный, 3D, выпуклый проект, чтобы была возможность воздействовать на разные органы чувств и двигать в этой огромной плотной медийной массе и книгу тоже.            

Отметим, белорусский книжный домик открылся в рамках международного проекта «Маленькие бесплатные библиотеки». Подобные книгохранилища зарегистрированы в более чем  60 странах. К слову, всего в мире их уже свыше 16 тысяч. 

# общество # Библиотеки в Беларуси # Фотофакт # Тамара Лисицкая # Игорь Поляков

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