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20 сентября таможенники Беларуси отмечают профессиональный праздник

20 сентября 2014 14:32
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Новости Беларуси. 20 сентября — День таможенника Беларуси. Он появился не так давно — в 1996 году. С каждым годом работу службы совершенствуют.

К слову, сегодня таможенные органы занимают важное место во внешнеторговой деятельности, формировании бюджета страны, пресечении трансграничной преступности, а также в укреплении безопасности государства и обеспечении его суверенитета. Руководство, личный состав, ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником поздравил  Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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