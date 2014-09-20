20 сентября таможенники Беларуси отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. 20 сентября — День таможенника Беларуси. Он появился не так давно — в 1996 году. С каждым годом работу службы совершенствуют.

К слову, сегодня таможенные органы занимают важное место во внешнеторговой деятельности, формировании бюджета страны, пресечении трансграничной преступности, а также в укреплении безопасности государства и обеспечении его суверенитета. Руководство, личный состав, ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.