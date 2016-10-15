В Беларуси восстанавливают леса, уничтоженные в результате летних ураганов

Новости Беларуси. В Беларуси восстанавливают леса, уничтоженные летними ураганами. Несколько месяцев понадобилось на расчистку бурелома, а сейчас территории готовы к молодым посадкам.

Министерство лесного хозяйства инициировало акцию «Восстановим леса вместе». Новые деревья высадят более чем на 7 тысячах гектарах.

Вячеслав Миськевич, главный лесничий Гродненского лесхоза:

Не минула беда и наш лесхоз. В нашем данном лесничестве 60 гектаров всплошную только выломало лес. Вы видите, мы уже сумели его убрать, очистить лесосеку и подготовить почву для создания нового леса. Одно такое дерево, если посчитать экономически, в год очищает примерно от 300 до 200 долларов, если посчитать воздух – настолько очищает.

Лес всегда садят парами: мужчина и женщина. В среднем за день человек успевает посадить свыше тысячи деревьев. Учитывая, что к акции подключились сотни добровольцев – молодые берёзы, сосны и ели пустят корни не на одном гектаре повреждённых площадей. Продлится акция до конца октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.