Прямой эфир

В Беларуси 15 октября прямые линии работали по всей стране

15 октября 2016 12:06
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Новости Беларуси. Традиционные субботние прямые линии работали 15 октября по всей стране. В Могилевский горисполком поступило два десятка звонков. Большинство из них касалось сферы ЖКХ и строительства.

Благодаря  прямому диалогу власти с населением была решена наконец проблема одного из микрорайонов областного центра. Жителей не устраивала работа соседнего с их домами продовольственного магазина. Покупатели жаловались на скудный ассортимент, просроченную продукцию и антисанитарное состояние помещения.

После звонка на прямую линию вопрос был решен. Администрация оптовой базы, к которой относится магазин, выделила деньги на ремонт и расширила ассортимент товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Ермолаева, житель Могилева:
Позвонили на прямую линию и ассортимент стал более широким и, я бы сказала, ситуация с санитарными условиями в магазине улучшилась.

Сергей Иванов, председатель Могилевского городского совета депутатов:
Практика проведения прямых линий зарекомендовала себя с положительной стороны, потому что как бы человек не обращался с письменным заявлением в ту или иную инстанцию для решения своих проблем, там на бумаге все не изложишь. А вот когда идет непосредственно прямой контакт с заявителем и из первых уст, что называется, слышишь все проблемы, которые он излагает, то здесь, конечно, проще реагировать.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Сергей Иванов # Кристина Ермолаева

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