В Беларуси внедряют систему умных деревень
В Беларуси разработана концепция развития умных городов. По ней городское управление должно активизировать работу по внедрению передовых IT-решений в инфраструктуру. Сегодня стоит задача оцифровать и малые населенные пункты. В нашей стране внедряют систему умных деревень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Какие инновации уже используют в сельской местности – материал Анны Куртасовой.
Агрогородок Занарочь. Это новая школа, ее ввели всего 4 года назад. Технологии будущего здесь успешно интегрируют в учебном процессе. Классы оснащены современным оборудованием. На уроках используют мультиборды. Они позволяют запустить на компьютере различные программы и полностью управлять ими. Это тесты, игры, виртуальные экскурсии.
Матвей Грибовский, ученик Занарочской средней школы:
На этой аппаратуре мы смотрим проекты, разбираем параграф и разбираем сложные вопросы по определенной теме.
А в этом классе ребята повышают компьютерную грамотность. Изучают различные программы, в которых создают свои онлайн-проекты. В том числе туристическо-образовательные о родном Мядельском крае.
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