В Беларуси внедряют систему умных деревень

В Беларуси разработана концепция развития умных городов. По ней городское управление должно активизировать работу по внедрению передовых IT-решений в инфраструктуру. Сегодня стоит задача оцифровать и малые населенные пункты. В нашей стране внедряют систему умных деревень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какие инновации уже используют в сельской местности – материал Анны Куртасовой.

Агрогородок Занарочь. Это новая школа, ее ввели всего 4 года назад. Технологии будущего здесь успешно интегрируют в учебном процессе. Классы оснащены современным оборудованием. На уроках используют мультиборды. Они позволяют запустить на компьютере различные программы и полностью управлять ими. Это тесты, игры, виртуальные экскурсии.

Матвей Грибовский, ученик Занарочской средней школы:

На этой аппаратуре мы смотрим проекты, разбираем параграф и разбираем сложные вопросы по определенной теме.