Коренных изменений не будет – новую редакцию Кодекса об образовании готовят ко второму чтению

Корректировка законов по вопросам образования вышла на финишную прямую. Сейчас документ готовится к рассмотрению во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коренных изменений не будет, новации призваны лишь устранить существующие шероховатости. Предлагается, например, предоставить 11-классникам возможность освобождения от централизованного экзамена по медицинским показаниям, сейчас она есть только у учащихся 9-х классов. А те, кто получил на ЦЭ 0 баллов, смогут пересдавать экзамен летом. Кроме того, планируется закрепить требование о ношении школьниками одежды делового стиля и организовывать для детей экскурсии за счет бюджетных средств. Есть и другие новшества.

Людмила Воронецкая, проректор по научно-методической работе Минского городского института развития образования:

Изменения, которые вносятся в Кодекс об образовании Республики Беларусь, назрели, они очень значимы, они касаются всех участников образовательного процесса. И необходимо отметить, что это касается и традиционных вопросов, которые не были учтены и на сегодняшний день назрели, мы их реализовываем.

Например, целевые повышения квалификации, потому что система образования, дополнительное образование взрослых и в принципе система образования, открытая. И когда появляются новые вопросы, которые актуальны на сегодня и сейчас, мы можем внепланово их включить через такие целевые обучающие курсы.

Предполагаемые новации прошли широкое обсуждение среди учителей и родителей. Их мнения будут учтены при составлении итогового варианта документа. Изменения в Кодекс об образовании могут вступить в силу уже с 1 сентября 2025 года.