В Беларуси в 2023-м сократилось число ЧС и связанные с ними показатели смертности
В Беларуси сократилось число чрезвычайных ситуаций, а вместе с ним снизились показатели смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это благодаря профилактическим мерам. Итоги работы МЧС за 2023 год 30 января озвучил глава спасательного ведомства Вадим Синявский.
Так, количество пожаров в 2023-м уменьшилось почти на 5 %, а погибших в них – почти на 17 %. Кроме этого, уменьшилось число загораний в природных экосистемах. Показатели детской смертности и гибели на воде также идут на спад. Основные усилия ведомства в 2023 году были направлены на реализацию комплекса превентивных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
За год провели серьезную работу по оснащению подразделений. В распоряжение специалистов поступила современная техника. Открылись и новые объекты: пожарные депо, аварийно-спасательные части. Планы на 2024-й не менее амбициозные.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Совершенствование системы передачи извещений о чрезвычайной ситуации «Молния». Мы видим ее фактически устарелую как функционально, так и для нашего реагирования. Нужно пересмотреть тактику действий по реагированию на эти объекты, которые находятся под реагированием этой системы передачи извещений. Ряд других вещей, которые мы решим в этом году.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Были подняты проблемы, недостатки, которые имеют место в работе ведомства. Поставлены четкие задачи министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра. Указано, на что необходимо обратить внимание. Отмечены лучшие, даны указания тем, кто не дорабатывает в этом вопросе. Коллектив МЧС сегодня подготовленный. Подготовленный в профессиональном плане, в моральном плане. Это государственные люди, видящие перед собой проблемы, которые необходимо решать, нацеленные на решение этих проблем.
Отмечена работа Министерства и на международной арене. В 2023 году сотрудники МЧС участвовали в спасательной операции в Турции после масштабного землетрясения. Кроме этого, систематически авиация ведомства вылетает на тушение пожаров в разные страны, а также доставляет гуманитарные грузы. Наши спасатели готовы к решению задач любого характера, подчеркнули на заседании коллегии.