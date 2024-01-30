В Беларуси в 2023-м сократилось число ЧС и связанные с ними показатели смертности

В Беларуси сократилось число чрезвычайных ситуаций, а вместе с ним снизились показатели смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это благодаря профилактическим мерам. Итоги работы МЧС за 2023 год 30 января озвучил глава спасательного ведомства Вадим Синявский.

Так, количество пожаров в 2023-м уменьшилось почти на 5 %, а погибших в них – почти на 17 %. Кроме этого, уменьшилось число загораний в природных экосистемах. Показатели детской смертности и гибели на воде также идут на спад. Основные усилия ведомства в 2023 году были направлены на реализацию комплекса превентивных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

За год провели серьезную работу по оснащению подразделений. В распоряжение специалистов поступила современная техника. Открылись и новые объекты: пожарные депо, аварийно-спасательные части. Планы на 2024-й не менее амбициозные.