«Мы готовы обеспечить весь спектр услуг спортсменам». В Городке открыли первый бассейн

Новости Беларуси. В Городке Витебской области радуются не столько снегу, сколько воде. В городе открылся первый бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это долгожданный подарок местным жителям к рождественским и новогодним праздникам. Его длина – 25 метров, глубина – от 1,80 до 2,20 метров. Первыми новый объект оценили юные игроки водного поло из Витебска. Одновременно в бассейне находиться могут до 40 человек. Ежесуточно – до 500.

Эдуард Потрус, житель Городка:

В бассейне я комфортно себя чувствую. В нем удобно играть. И глубина оптимальная. Короче, все мне нравится.

Вадим Попеленок, житель Городка:

Мы в первый раз сюда приехали. Понравилось, что низкие бортики, что хорошо для нашей игры. Теплый пол и хорошая температура воздуха. Разместили бассейн в здании ФОКа на базе подготовки национальных и региональных команд Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта. Причем событие, действительно, долгожданное. Ввода объекта Городок ждал четверть века!

Павел Межуев, начальник базы подготовки национальных и региональных команд Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта:

Будем принимать спортсменов из других регионов. Потому что наша база создана полностью со всей инфраструктурой – проживание, питание. У нас еще есть лыжероллерная трасса. Мы еще дополнительно ввели бассейн в эксплуатацию. Кроме всего прочего, это как дополнение идет к спортивному игровому залу. Где есть полностью обустроенный современный тренажерный зал, сейчас у нас две сауны существуют. Мы готовы обеспечить весь спектр услуг спортсменам, которые приедут и будут заниматься у нас здесь.